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«الأبيض الأولمبي» يهزم طاجيكستان بثلاثية

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز منتخب الإمارات الوطني الأولمبي تحت 23 سنة على نظيره منتخب طاجيكستان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد نادي الحمرية، ضمن معسكر «الأبيض» الداخلي الذي يقيمه في عجمان.

سجل أهداف الأبيض الأولمبي، علي عبدالعزيز، ومايد الطنيجي، وعبدالله عبدالعزيز.

ويخوض منتخبنا الوطني مباراته الودية الثانية أمام المنتخب الكويتي يوم 21 نوفمبر الحالي على الملعب ذاته.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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