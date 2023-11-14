شكرا لقرائتكم خبر عن ختام جولة «رولكس برو آم» في بطولة «دي بي ورلد العالمية» للجولف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت جولة رولكس برو آم ضمن بطولة دي بي ورلد العالمية، ويستعد مجموعة من أقوى لاعبي الجولف للتأهل إلى المرحلة الاخيرة والنهائية لهذا الموسم من السباق إلى دبي في جولة دي بي ورلد العالمية.

جمعت البطولة هذا العام، نخبة من ألمع المشاهير من خارج عالم الجولف، منهم ليون رول «لوكسميث» عازف الايقاع في الفرقة البريطانية الحائزة على العديد من الجوائز «روديمنتال»، وأسطورة الرجبي الأيرلندي والحائز على البطولات الأربع الكبرى «جوني سيكستون» والطاهي الحائز على نجمة ميشلان «جيسون أثرتون».

كما شارك الفائزون الثلاثة في النهائي الكبير لبطولة جولة دي بي ورلد العالمية «الكرة الأكثر حظًا على الأرض» لهذا العام - ديفيد وارهام، وميسون كيم، وهاشم شناعة.

كل هؤلاء لعبوا جنباً إلى جنب مع المحترف السويدي سباستيان سودربرج، على ملعب «إيرث» بعقارات جميرا للجولف.

ومع بداية المنافسات، استطاع فريق «تيم هيرو»، الذي يضم المحترف دانييل هيلير والهواة أبهيمانيو مونجال وسامفيت تشوبرا وكونال سيث، الفوز بالجولة الصباحية، في حين فاز فريق دي بي ورلد المكون من تيريل هاتون وهارديب سينغ ووسيم ترامبو وساشين ماهاجان بالجولة المسائية.

يقول سيكستون، الذي لعب إلى جانب روري ماكلروي وراشد عبد الله وأفيناش بانجاركار كجزء من فريق جولة دي بي ورلد: «لقد سررت كثيراً بدعوتي للمشاركة ويسعدني أن أكون هنا في ملعب الجولف الرائع هذا وألعب مع أقوى لاعبي الجولف في العالم».

وأضاف: «أنا ألعب على بعد حوالي 80 ياردة من روري ولكنه مع ذلك يمكنه دائما الوصول إلي! أحب مشاهدته وهو يلعب، لذا فإن التواجد هنا بالقرب منه، يعني لي الكثير»

ومن جانبه، قال ليون رول المعروف ب «لوكسميث» العازف في فرقة «روديمنتال»، الذي لعب مع زاندر لومبارد وجيسون أثرتون وناصر خفاجي في فريق جولة دي بي ورلد: «إن أداء الموسيقى أمام حشود كبيرة هو أمر طبيعي بالنسبة لي، ولكن اللعب في بطولة الجولف للمحترفين أمر مختلف، لذلك أشعر بالتوتر!»

واستطرد: «اللاعبون المحترفون على مستوى آخر. إن مجرد القدرة على قضاء الوقت معهم أمر رائع وأشعر أنني أتعلم الكثير. إنني أتطلع حقًا إلى بقية الأسبوع والاستمتاع بأكبر قدر ممكن من الأحداث».