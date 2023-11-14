الامارات | منتخب الإمارات الأولمبي يهزم طاجيكستان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز المنتخب الوطني الأولمبي الإماراتي تحت 23 سنة على نظيره منتخب طاجيكستان 3-1 في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم على استاد نادي الحمرية، ضمن المعسكر الداخلي الحالي للمنتخب في عجمان.

وسجل أهداف الأبيض الأولمبي، علي عبدالعزيز، ومايد الطنيجي، وعبدالله عبدالعزيز.

ويخوض منتخب الإمارات مباراته الودية الثانية أمام المنتخب الكويتي الشقيق يوم 21 نوفمبر المقبل على الملعب ذاته.