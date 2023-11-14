"نفتقدك بشدة".. محمد الجاري يوجه رسالة دعم للعامري فاروق بعد الوعكة الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:



حرص محمد الجارحي عضو مجلس الإدارة بنادي الأهلي، على توجيه رسالة ومؤازرة العامري فاروق، وزير الشباب والرياضة الاسبق، ونائب رئيس النادي الأهلي، الذي يمر بوعكة صحية صعبة بعد إصابته بنزيف حاد على المخ.

وقال الجارحي، في تدوينة قام بنشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أخي وصديقي العزيز نفتقدك بشدة واسمك يتردد دائمًا في دعائنا.. الدعاء يغير القدر.. فاللهم الطف بعبدك العامري فاروق وألبسه ثوب الصحة والعافية ورده إلى أهله وأحبائه سالمًا.. دعواتكم للعامري فاروق".

ويعاني العامري فاروق من أزمة صحية صعبة، بعد تعرضه للإصابة بنزيف في المخ، وخضع لخمسة جراحات حتى الأن، ويفقد الوعي بشكل تام.

قدم مجلس النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الاعتذار عن زيارة نادي الزمالك خلال الأيام المقبلة بسبب الحالة الصحية للعامري فاروق نائب رئيس النادي، على أن يتم تحديد موعدًا في الفترة القادمة.

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