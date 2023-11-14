على رأسهم صلاح.. ماذا قدم محترفي منتخب مصر قبل مباراة جيبوتي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

شهدت قائمة المنتخب المصري لمواجهتي جيبوتي وسيراليون ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2017، وجود 8 محترفين ضمن صفوف الفريق، حيث ضمت القائمة 25 لاعبا.

وجاءت قائمة محترفي منتخب مصر كالآتي: محمد صلاح، عمر مرموش، طارق حامد، محمد شريف، حمدي فتحي، تريزيجية، محمد النني، مصطفى محمد.

ماذا قدم محترفي الفراعنة من أجل الانضمام إلى المنتخب الوطني

شهدت الفترة الأخير تألق المحترفين المصريين في الدوريات الأوروبية والعربية، حيث شارك محمد صلاح مع ليفربول في 17 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 12 هدفا وصنع 4 تمريرات حاسمة.

وشارك عمر مرموش مع فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني في 19 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، وعند التحدث عن حمدي فتحي فقد شارك اللاعب مع نادي الوكرة القطري في 7 مباريات، سجل هدفين وصنع واحد.

ومن جانبه، شارك مصطفى محمد في 10 مباريات مع فريق نانت في الدوري الفرنسي، سجل خلالهم 5 أهداف، ولكن محمد النني شارك في ثلاث مباريات بجميع المسابقات مع أرسنال وبواقع 9 دقائق فقط.

وشارك محمد شريف لاعب الخليج السعودي في 13 مباراة، سجل خلالهم هدفين وقدم تمريرة حاسمة، بجانب طارق الحامد الذي شارك مع فريق ضمك في 8 مباريات وصنع هدف وحيد.

وعند التحدث عن محمود حسن تريزيجية، فقد شارك في 8 مباريات بالدوري التركي، لم يسجل خلالها أ هدف وقدم تمريرة حاسمة.

وأكد محمد غرابة مدير منتخب مصر اكتمال قائمة معسكر الفريق عقب انضمام محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش، مساء أمس من أجل لقاء جيبوتي المقرر له السادسة مساء الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وجاءت قائمة المنتخب الوطني المكونة من 25 لاعبا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد ومروان عطية ومحمد النني وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح ومصطفى فتحي ومصطفى محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجية وعمر مرموش وحسين الشحات.