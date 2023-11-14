كريستيانو يزين قائمة منتخب البرتغال لمواجهتي ليختنشتاين وآيسلندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

أعلن الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال، قائمة الفريق لمواجهتي ليختنشتاين وآيسلندا ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024.

وضمت القائمة 26 لاعبا، من ضمنهم الأسطورة كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، بجانب وجود وجه جديد نتيجة انسحاب ديوجو دالوت بسبب أسباب شخصية، وهو الظهير الأيمن لنادي بورتو "جواو ماريو".

وجاءت القائمة كالآتي:

حراس المرمى: دييجو كوستا وخوسيه سا وروي باتريسيو.

الدفاع: بيبي وأنطونيو سيلفا وجونزالو إيناسيو وروبين دياز وتوتي جوميز وجواو ماريو وجواو كانسيلو وسيميدو.

الوسط: جواو بالينيا وروبين نيفيز وماثيوس نونيز وبرونو فرينانديز واوتافيو وفيتينها وجواو نيفيز.

الهجوم: كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس ورافاييل لياو وبروما وريكاردو هورتا وديوجو جوتا وبيرناردو سيلفا وجونزالو راموس.

ويلاقي منتخب البرتغال نظيره ليختنشتاين يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الـ9.45 مساء بتوقيت مصر.

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