"اللاعبين".. سبب انسحاب إرتريا من كأس العالم 2026

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "فيفا" انسحاب منتخب إرتريا من تصفيات كأس العالم 2026، ولم يذكر البيان الرسمي سبب الانسحاب.

ويخرج منتخب إرتريا من تصنيف الفيفا لأنه لم يلعب مباراة رسمية منذ 4 سنوات، وكان آخر هدف رسمي سجله المنتخب الأفريقي في إحدى مباريات تصفيات كأس العالم قطر 2022، بالتحديد في سبتمبر 2019.

وكان من المفترض أن يخوض منتخب إريتريا مباريات التصفيات ضمن المجموعة الخامسة، التي تضم المغرب، زامبيا، الكونغو، تنزانيا، النيجر.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية سبب انسحاب المنتخب وهو الخوف من فرار اللاعبين خلال مباراتهم الأولى في التصفيات ضد المغرب، يوم 16 في مدينة أجادير بالمغرب.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا حدث من قبل خلال وجود منتخب إريتريا في بوتسوانا خلال تصفيات مونديال قطر 2022، إذ طلب 10 لاعبين اللجوء في هذه المدينة.

وانسحبت إريتريا العام الماضي من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، ليغيب هذا المنتخب عن المباريات الرسمية حتى انطلاق تصفيات الأمم المقبلة لعام 2025.

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