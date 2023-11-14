الإصابات تضرب صفوف المنتخب السعودي.. استبعاد الدوسري وضم البديل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:



ضربت الإصابات صفوف منتخب السعودية لكرة القدم، ليتم استبعاد سالم الدوسري وناصر الدوسري لاعبي نادي الهلال، بسبب عدم جاهزيتهما للمشاركة في المباريات القادمة.

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان رسمي، عن استبعاد سالم الدوسري من معسكر المنتخب السعودي، بسبب إصابته.

ووافق الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية على استبعاد ناصر الدوسري من معسكر الأخضر، وسمح له بالمغادرة، وذلك بعدما قدم الجهاز الطبي للمنتخب تقرير طبي يؤكد عدم جاهزية الدوسري للمشاركة في المباراتين القادمتين، ويحتاج للعلاج والتأهيل مع نادي الهلال.

واستدعى مدرب منتخب السعودية، عبدالإله هوساوي لاعب فريق الخليج للانضمام إلى معسكر السعودية، بعد إصابة ناصر الدوسري.

تعرض الدوسري للإصابة الجمعة الماضية، خلال مواجهة الهلال والتعاون، ضمن منافسات الـ13 من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن السعودي".

يستضيف منتخب السعودية نظيره المنتخب الباكستاني، في استاد الفتح ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات يوم 16 نوفمبر، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وسيحل المنتخب السعودي ضيفًا على الأردن الثلاثاء القادم الموافق 21 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بتصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

أقرأ أيضًا..

على رأسهم صلاح.. ماذا قدم محترفي منتخب مصر قبل مباراة جيبوتي؟

ماذا قدم محمد صلاح مع المنتخب في تصفيات كأس العالم؟