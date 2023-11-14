بينهم شيكابالا.. ميدو يجتمع بلاعبي الزمالك (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

اجتمع أحمد حسام "ميدو" لاعب الزمالك السابق بلاعبي الفريق، صباح اليوم الثلاثاء، ونشر محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى صورتهم.

نشر عبد المنصف عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" صورته مع ميدو وبعض لاعبي الزمالك، وعلق: "أحلى فطار مع العالمي".

ظهر في الصورة من لاعبي الزمالك، محمد أشرف "روقا"، يوسف "أوباما"، محمود "شيكابالا"، محمد عبد الشافي.

يذكر أن الزمالك حقق الفوز في المباراة الماضية على بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر 2022-2023.

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