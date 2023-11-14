نجم منتخب تونس يوضح موقفه النهائي من الإنضمام للزمالك



محمد اسماعيل - القاهرة - كشف حمزة الجلاصي، لاعب فريق النجم الساحلي التونسي، حقيقة اهتمامات نادي الزمالك، وانتقاله إلى القلعة البيضاء في الانتقالات الشتوية القادمة.

ورد الجلاصي في تصريحات صحيفة، قائلًا "أنه متواجد حاليًا مع معسكر منتخب تونس، استعدادا لمواجهتي ساوتومي ومالاوي في تصفيات كأس العالم 2026".

وأضاف، قائلًا: "تركيزي حاليًا مع منتخب تونس وعلى مباريات النجم الساحلي، هذا كل تركيزي في الفترة الحالية، أنا لا أركز مع الانتقالات الشتوية القادمة، كل تركيزي مع فريقي فقط"

يذكر ان صحيفة تونس الرقمية تحدثت عن اهتمامات نادي الزمالك لضم الجلاصي في شهر يناير المقبل، لتدعيم خط الدفاع.

وأكدت الصحيفة أن الزمالك مستعد لتقديم عرض رسمي لإدارة النجم الساحلي، لضم المدافع حمزة الجلاصي، الي ينتهي عقده مع النجم الساحلي بنهاية يونيو 2025.