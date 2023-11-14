الأهلي يكتسح الزمالك في دوري المرتبط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حقق الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 81-66، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات دور ربع نهائي دوري السلة المرتبط.

أقيمت المباراة بين الفريقين على صالة عبد الرحمن فوزي بمقر نادي الزمالك، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة يوم الجمعة المقبل، على صالة النادي الأهلي.

يذكر أن الأهلي تأهل إلى ربع النهائي بعد الفوز على القناة في دور الـ 16، فيما تأهل الزمالك عقب الفوز على الطيران.

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