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"بعد فسخ عقده مع فاركو".. والد عمرو وردة لمصراوي: "مش ناقص حرقة دم"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث مدحت وردة والد عمرو وردة لاعب فاركو السابق، عن فسخ الأخير تعاقد نجله، مشيرا إلى أنه مستاء من الوضع عموما.

قال مدحت وردة في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "مش هتكلم في موضوع عمرو خالص معنديش فكرة إيه اللي بيحصل".

أضاف: "مش عايز يرد عليا أنا حابب استفسر منه لم يرد، كلمته ماردش".

اختتم: "أنا مش ناقص حرقة دم مستاء من الوضع عموما".

يذكر أن نادي فاركو أعلن فسخ التعاقد مع عمرو وردة، بسبب انقطاعه عن التدريبات وعدم التزامه.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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