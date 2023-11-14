محمد اسماعيل - القاهرة - مشوار كارثي.. ماذا قدم عمرو وردة مع 3 أندية في 90 يومًا

موهبة كروية متميزة ضاع تاريخها في الانتقال بين الأندية، ظهرت بشكل لافت مع المدير الفني لمنتخب مصر هيكتور كوبر في 2018، لكن الأزمات أضاعت اللاعب وجعلته مؤسف عليه.

كرة القدم عالم يضم بمساحته الشاسعة لاعبين كبار ومواهب لامعة تمتلك قدرات فنية فذة، أظهر إلينا عمرو وردة، الذي كان بذرة موهبة كروية ستنبت في الأراضي الأوروبية ويجعلنا نفتخر بكثرة المحترفين المصريين الكبار في أوروبا.

أزمة انضباطية من صفوف باوك اليوناني أطاحت بالمصري عمرو وردة، ثم انضم لفريق لاريسا اليوناني، ليفسخ تعاقده معه لنفس السبب، ثم يدخل اللاعب في فجوة زمنية ويكون على موعد مع ميركاتو كارثي خلال آخر 3 شهور عقب الانتقالات الصيفية الماضية.

مشوار عمرو وردة آخر 3 شهور:

- انتقل عمرو وردة إلى الرجاء المغربي 11 أغسطس قادمًا من نادي أبولون ليماسول القبرصي وفسخ التعاقد بعد مرور 10 أيام.

- انتقل عمرو وردة إلى فريق دوسكا القبرصي في 24 أغسطس وفسخ التعاقد بعد مرور 5 أيام.

- انتقل عمرو وردة إلى نادي فاركو 9 سبتمبر ثم فسخ التعاقد بعد أقل من 6 أشهر فقط.

- انتقل عمرو وردة لفريق استقلال إيران وفسخ التعاقد بعد مرور 8 أيام.

مشوار عمرو وردة في هذا الصيف كان عبارة عن انتقالات بين الأندية، ولعب مباراة واحدة فقط مع فاركو في الدوري المصري.

وأعلن مسؤولو نادي فاركو فسخ عقد المهاجم عمرو وردة بالتراضي بسبب انقطاعه عن التدريبات الجماعية.

شارك عمرو وردة مع فاركو خلال مباراة واحدة فقط، أمام المصري البورسعيدي، ولم يصنع أو يسجل أية أهداف.