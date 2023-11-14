شكرا لقرائتكم خبر عن فريق سلة الأهلي يهزم الزمالك 81 - 66 فى ربع نهائى المرتبط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم فريق كرة السلة بالنادى الأهلى مباراته أمام الزمالك 81 – 66 في المباراة التي جرت بينهما بصالة الزمالك، فى إطار ربع نهائي دورى السلة المرتبط، بعد تأهل كلا الفريقين إلى دور الثمانية.

وانتهت الفترة الأولى بتفوق الأهلى 30 – 18، بينما انتهت الفترة الثانية 43 – 37 لصالح الأحمر، وجاءت الفترة الثالثة 60 – 44 لصالح الأهلى أيضا.

وشهدت الفترة الأول توقفا استمر لقرابة الربع ساعة بعدما تعرض أوجستي المدير الفنى لفريق الأهلي للطرد بعد الاعتراض على قرارات الحكم، وتوقفت المباراة بعد خروج اللاعبين مع المدرب بسبب بعض المناوشات فى الخارج وتشير النتيجة إلى تقدم سلة الأهلى على الزمالك بنتيجة 43 / 34.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة لربع النهائي يوم الجمعة المقبل، على صالة النادى الأهلى بالجزيرة، وصعد الأهلى لربع النهائي بعد التغلب على القناة فى دور الـ 16 بينما صعد الزمالك بالفوز على الطيران.

وتوج الأهلى ببطولة السوبر المصرى منذ أيام بعد الفوز على الزمالك فى اللقاء الذي جمع الفريقين بمدينة المنامة فى البحرين، بعدما أبرم الاتحاد المصرى لكرة السلة بروتوكول تعاون مع نظيره البحرينى لتبادل الخبرات والمعسكرات.