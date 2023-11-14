شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 14 / 11 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 14 / 11 / 2023 العديد من الاحداث الهامة في مقدمتها جلسة الكولومبي اوسوريو المدير الفني السابق للزمالك مع مسئولي النادي لانهاء ازمة المستحقات المتأخرة.

29 هدفا حصيلة مباريات الجولة الثامنة بدورى المحترفين

أسفرت مباريات الجولة الثامنة بدورى المحترفين عن تسجيل 29 هدفا بفارق هدف وحيد عن الجولة الماضية التي سجلت 28 هدفا .

لماذا يواجه منتخب مصر سيراليون فى ليبيريا؟

يتسأل العديد من متابعي كرة القدم عن سبب مواجهة منتخب مصر لنظيره السيراليوني في ليبيريا ضمن منافسات الجولة الثانية بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، رغم أنها مباراة منتخب سيراليون.

والسبب في ذلك أن سيراليون تم إدراجها من الاتحاد الأفريقي ضمن 20 دولة لا تصلح ملاعبها لاستقبال المباريات الدولية للأندية والمنتخبات.

بيراميدز يواجه إنبى وديًا الخميس استعدادًا لمازيمبى الكونغولى

يخوض فريق نادي بيراميدز مباراة ودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية في إطار تحضيراته لاستئناف ارتباطاته المحلية والقارية خلال المرحلة المقبلة.

وأتم الجهاز الإداري للفريق بقيادة أحمد زاهر الاتفاق على خوض مباراة ودية تجمع بين بيراميدز ونظيره نادي انبي في الثانية والنصف ظهر الخميس المقبل على استاد بتروسبورت.

طرد مدرب سلة الأهلى أمام الزمالك وتوقف المباراة بسبب بعض المشاحنات.. فيديو

تعرض أوجستي جولبي المدير الفنى للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي للطرد أمام الزمالك بعد الاعتراض على قرارات الحكم فى المباراة المقامة حاليا أمام نظيره الزمالك فى إطار ربع نهائي دورى السلة المرتبط، بعد تأهل كلا الفريقين إلى دور الثمانية.

مكادى يتلقى الخسارة الأولى له بدورى المحترفين في الجولة الثامنة

تلقى مكادى الخسارة الأولى له بدورى المحترفين في الجولة الثامنة على يد أسوان بعد تلقيه الهزيمة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما على ستاد أسوان الرياضى .

قياسات وزن تنتظر نجوم الأهلى بعد انتهاء فترة الراحة استعداداً لميدياما الغانى

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى اخضاع لاعبيه لقياسات وزن عقب نهاية فترة الراحة التي حصل عليها الفريق والمقدرة بسبعة أيام .

وتعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت باستاد خالد بشارة بالجونة والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت فى كأس الكونفدرالية

يستضيف فريق مودرن فيوتشر نظيره سوبر سبورت الجنوب أفريقي، فى أولى مواجهات الفريقين بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها 26 نوفمبر الجاري على ملعب استاد السلام.

الزمالك يعرض على أوسوريو جدولة مستحقاته والخواجة يطلب مهلة للتفكير

عقد اليوم الثلاثاء أحمد سليمان وحسين السيد وعمرو أدهم أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مطولة مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بالنادي.

وشهدت الجلسة عرض مجلس إدارة نادي الزمالك على المدير الفني الكولومبي جدولة مستحقاته لدى النادي بعد الإعلان مؤخرا عن توجيه الشكر له، و طلب أوسوريو مهلة للتفكير والرد على المجلس.

فيتوريا يعقد مؤتمرا صحفيا باستاد القاهرة غدا قبل مواجهة جيبوتي

يعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، مؤتمرا صحفيا في السادسة والنصف مساء غدا الأربعاء على استاد القاهرة للحديث عن مباراة مصر وجيبوتي المقرر لها الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى بتصفيات المونديال.

وسمح الجهاز الفني للمنتخب بتواجد وسائل الإعلام في مران المنتخب لمدة ربع ساعة، قبل المران الختامي للمواجهة المنتظرة.

إقامة قرعة الدور التمهيدى الثانى والثالث لكأس مصر غداً

تقام في الثانية عشر ظهر غداً الأربعاء بمقر اتحاد الكرة قرعة الدور التمهيدي الثاني والثالث لبطولة كأس مصر لموسم 2023- 2024.

ويشارك في الدور التمهيدي الثاني من كأس مصر 56 ناديًا من الدرجات المختلفة، حيث يشارك 20 فريقًا من دوري المحترفين، بجانب 23 فريقًا من الممتاز ب، و13 فريقًا من دوري الدرجة الثالثة.

أوسوريو يغادر مقر الزمالك بعد جلسة التفاوض على مستحقاته والشرط الجزائى

أنتهت الجلسة التى عقدها أحمد سليمان وحسين السيد عضوى مجلس إدارة نادى الزمالك، مع الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى السابق للفريق الكروى الأول، من أجل التفاوض معه حول مستحقاته المتأخرة وقيمة الشرط الجزائى المنصوص عليه فى عقده، بعد فسخ التعاقد معه.

ترتيب دورى المحترفين بعد انتهاء مباريات الجولة الثامنة

انتهت مباريات الجولة الثامنة لدورى المحترفين اليوم بعد إقامة 4 مباريات أسفرت عن فوز طنطا على النجوم بهدفين مقابل هدف ، تقدم الضيوف عن طريق أحمد أيمن من ركلة جزاء في الدقيقة 24 ، وتعادل طنطا عن طريق كريم أسامة في الدقيقة 36 ، وأضاف زميله محمد عاطف الهدف الثانى في الدقيقة 52 .

وعلى ملعب السكة الحديد نجح بروكسى بقيادة احمد سمير في فرض التعادل السلبى مع السكة الحديد ليحصد كل فريق نقطة ، كما تعادل القناة وwe بهدفين لمثليهما في مباراة شهدت جدل تحكيمى كبير بعدما تقدم القناة بهدفين مقابل هدف حتى اللحظات الأخيرة من اللقاء والتي نجح فيها أبناء جمعة مشهور في تحقيق التعادل .

الونش والجزيرى وعمر جابر يخوضون تدريبات تأهيلية في الزمالك

خاض محمود حمدي "الونش " وعمر جابر وسيف الدين الجزيري ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية، على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأدى الثلاثي فقرة تأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، قبل خوض تدريبات الركض حول الملعب .

مشاركة شيكابالا فى تدريبات الزمالك وشلبى يحصل على راحة بسبب الإصابة

شارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة أبو سليم الليبى في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأدى "شيكابالا" برنامجاً تأهيلياً خاصاً خلال الأيام الماضية، بعد مباراة بيراميدز الأخيرة في نصف نهائي كأس مصر، وفقاً لبرنامج وضع له من قبل الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني.

المنتخب الأولمبى يكثف محاولاته لخوض وديتين أمام أندية الدورى الممتاز

بدأ البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي في البحث عن مباريات ودية قوية أمام أندية الدوري الممتاز، لتنظيم وديتين للمنتخب في معسكر نوفمبر الجاري.

وانطلق اليوم الاثنين، معسكر المنتخب الأوليمبى، اليوم الإثنين معسكره باريس 2024 الصيف المقبل، وذلك بالقرية الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

غزل المحلة يقرر تجميد مستحقات اللاعبين.. وخالد عيد يرفض الراحة

قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكـرة القدم برئاسـة المهندس وليد خليل، تجميد مستحقات الفريق الأول لأجل غير مسمى بعد تلقي الفريق الهزيمة الثانية له في الموسـم أمام بترول أسيوط بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري المحترفيـن.

من جانبه، رفض خالد عيد المدير الفني لنادي غزل المحلة إراحة اللاعبيـن بعد العودة من أسيوط، وقرر بدء التدريبات مساء اليوم استعداداً لمباراة لافيينا في الجولة التاسعـة من دوري المحترفين والتي ستقام يـوم الأحد المقبل بدلاً من موعدها السابق يوم الاثنين.

وزير الرياضة يهنئ الاتحاد المصري للسلاح علي صداره محمد حمزة للتصنيف الأوليمبي لسلاح الشيش

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الاتحاد المصري للسلاح، بعد تصدر محمد حمزة لاعب منتخبنا الوطني، التنصيف الأوليمبي لسلاح الشيش رجا، بعد انتهاء كأس العالم لسلاح الشيش الذي أقيم بتركيا الأسبوع الماضي.

واحتل حمزة صدارة التصنيف بعد تحقيقه المركز الخامس في البطولة مما أضاف له 14 نقطة في التصنيف الأوليمبي والعالمي.

بعد انتهاء الجولة الرابعة.. سيدات الأهلى والزمالك فى صدارة دورى الطائرة

أسدل الستار على منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري سيدات كرة الطائرة للموسم الجاري 2023/2024 بإقامة 8 مباريات بواقع 4 لقاءات في المجموعة الأولى ومثلهم في المجموعة الثانية.

ونجح النادي الأهلي في الانقضاض على صدارة مجموعته، بينما حافظ الزمالك على المركز الأول في المجموعة الثانية.

بيراميدز يطير من موريتانيا لجنوب أفريقيا لمواجهة نواذيبو وصن داونز

انتهت إدارة نادي بيراميدز من كافة الترتيبات الخاصة برحلتي الفريق إلى موريتانيا وجنوب أفريقيا استعدادا لخوض مباراتي نواذيبو وصن داونز في إطار الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشكل رسمي يوم 2 ديسمبر المقبل موعدا لمباراة نواذيبو وبيراميدز في نواكشوط، بينما حدد يوم 9 ديسمبر موعدا لمباراة صن داونز وبيراميدز في بريتوريا.

الأهلى يبدأ خطة تحصين محمد عبد المنعم من الإغراءات الخارجية

استقر مسئولو الأهلى على إنهاء ملف تمديد تعاقد محمد عبد المنعم مدافع الفريق، عقب انتهاء مشاركة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية المقرر لها ديسمبر المقبل، حيث استقرت الإدارة الحمراء على تعديل القيمة المادية في عقد اللاعب وتمديده، حتى يتساوى مع زميله حسين الشحات صانع ألعاب الفريق، ويأتي هذا القرار من إدارة الأهلى تقديراً لدور محمد عبد المنعم مع الفريق، لاسيما أن اللاعب يتلقى عروضا مغرية للرحيل عن القلعة الحمراء، ولكنه يلتزم الصمت تنفيذاً لرغبة الإدارة بالبقاء داخل التتش للحاجة لجهوده.

عبد الله جمعة يغيب عن مران الزمالك بسبب كدمة فى "الركبة"

حصل عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء ذلك بسبب شكوى اللاعب من إصابة عبارة عن كدمة في الركبة، وقام الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني بمنح اللاعب راحة من المشاركة في المران الجماعي اليوم الثلاثاء.

مؤتمر صحفى للشركة المتحدة وأون تايم سبورت غداً لإعلان نقل مباريات مصر فى تصفيات المونديال

تعقد الشركة المتحدة ومجموعة قنوات أون تايم سبورت مؤتمراً صحفياً في الثالثة من عصر غداً ، الأربعاء، بأحد فنادق الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر للإعلان عن تفاصيل حصول قنوات اون تايم سبورت على حقوق نقل مباريات منتخب مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.

ونجح قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الحصول على حقوق البث التلفزيوني لكافة مباريات منتخب مصر الأول في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بعد جولة مفاوضات استمرّت لقرابة ثلاثة أشهر تم منح هذه الحقوق من خلال موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".