شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مخطط الأهلى لاحتواء كريستو بعد خروجه من حسابات كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد سامى قمصان المدرب العام للنادى الأهلى جلسة مع لاعبه التونسى محمد الضاوى كريستو عقب عودة المارد الأحمر للتدريبات عقب انتهاء فترة الراحة وذلك لإحتواء غضب اللاعب الذى يشعر بالحزن من استبعاده الدائم من قوائم المباريات الأخيرة.

ويرغب سامى قمصان في التحدث مع اللاعب واحتواء غضبه لاسيما أنه من العناصر المميزة في صفوف الأهلى، وخروجه من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى فى الوقت الحالي لا يعنى عدم الحاجة لجهوده.

يستضيف الأهلي فريق ميدياما الغاني فى مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، وذلك يوم السبت 25 نوفمبر الجارى فى التاسعة مساءً بالقاهرة.

استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي على تولي بوبو تراوري مسئولية تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني، يعاونه مواطنه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍ، فيما يكون سوري إبراهيما كيتا هو الحكم الرابع للمباراة