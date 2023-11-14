شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو يرحب بتمديد تعاقده مع الأهلى بعد توصية كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الجنوب افريقى بيرسى تاو لاعب النادى الاهلى بتمديد تعاقده مع القلعة الحمراء في ظل مشاركته بصورة مستمرة وتألقه مع الفريق.

أوصت لجنة التخطيط فى النادي الأهلي بالتنسيق مع السويسري مارسيل كولر بضرورة بدء مفاوضات تجديد عقد الجنوب أفريقي بيرسي تاو، جناح أيمن الفريق الأحمر، والذى ينتهي عقده بنهاية 2024 / 2025، باعتباره من العناصر الأساسية فى صفوف الأهلي والتي لا غنى عنها بفضل المستويات المميزة التى يقدمها مع المارد الأحمر خاصة فى الموسمين الماضي والجارى.

وتسلمت شركة الكرة ملفات الفريق الأول وبحثت عقود اللاعبين ومدة كل عقد وموعد انتهاءه وتم الاتفاق علي التمديد لبيرسى تاو؛ حيث ترى أنه أحد الحلول الهجومية، مشيرًا إلى أنها خطوة اعتيادية داخل الأهلي بالتوقيع مُبكرًا مع لاعبي الفريق لمنع استهدافهم وحمايتهم من مطاردات الأندية المنافسة.

ويتمسك مسئولو الاهلى بناء على رغبة كولر بإستمرار بيرسي تاو وهذه المرة لا يوجد تفكير في إعارته او بيعه خاصة بعد أن تخلص من الإصابات.

وساهم بيرسي تاو مع الأهلي فى التتويج بخمس بطولات الموسم الماضي، هي دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري وكأس مصر ولقب السوبر المصري "مرتين"، بخلاف تألقه فى الموسم الجارى.

وترى لجنة التخطيط أن فتح ملف تجديد عقد بيرسي تاو مبكراً أمر ضروري من أجل الحفاظ على استقرار الفريق وتركيز اللاعب، وتحصينه من الإغراءات الخارجية، لاسيما مع ما يتردد من اهتمام أندية تركية وسعودية بالتعاقد مع اللاعب الجنوب إفريقي في الانتقالات الشتوية يناير المقبل أو بعد نهاية الموسم.

ويرتبط بيرسي تاو بعقد مع الأهلي لمدة 4 سنوات ينتهي بنهاية الموسم المقبل، حيث إن العقد الموقع بينه وبين الأهلي يقضي بالتوقيع لمدة ثلاثة مواسم مع أحقية تجديد عقده لموسم رابع وهو ما قام به الأهلي، باعتبار أن اللاعب انضم للأهلي في 2021، ويقضي حاليا موسمه الثالث مع الأهلي.