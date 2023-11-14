شكرا لقرائتكم خبر عن أورا: حصول on time sport على بث مباريات المنتخب يتيح مشاهدة التصفيات مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هيثم عبد العظيم، العضو المنتدب لشركة "أورا مصر"، إن هناك أكثر من جهة حاولت الحصول على حق بث مباريات منتخب مصر الوطني في تصفيات كأس العالم.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أسامة كمال، خلال برنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "مصر أرادت أن تحصل على حقوق بث مباريات المنتخب ليشاهدها الشعب المصري بالمجان، تواصلنا مع نجيب ساويرس، وتحدثنا معه عن المطلب المصري وكانت مدة المكالمة 10 ثواني تقريبا، وبعدها تمت الأمور بشكل كامل".

وقال: "ستذاع على أون تايم سبورت، يمكنك أن تراها مع أسرتك في المنزل بشكل مجاني، وشركة أورا لن تتأخر لحظة في مساعدة الشعب المصري ليشاهد منتخبه".