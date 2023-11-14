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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 14-11-2023 العديد من الأحداث المهمة،ويأتى على رأسها عقد اليوم الثلاثاء أحمد سليمان وحسين السيد وعمرو أدهم أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مطولة مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بالنادي.

الزمالك يعرض على أوسوريو جدولة مستحقاته والخواجة يطلب مهلة للتفكير

عقد اليوم الثلاثاء أحمد سليمان وحسين السيد وعمرو أدهم أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مطولة مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بالنادي. خاض محمود حمدي "الونش " وعمر جابر وسيف الدين الجزيري ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية، على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

شارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة أبو سليم الليبى في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

حصل عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، بتصعيد كل من، محمد صلاح وأيمن الجزار ثنائي فريق الشباب مواليد 2003، للمشاركة في التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعداداً للقاء أبوسليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كشف مصدر أن مسئولي المنتخب الوطنى يرفضون استبعاد أحمد فتوح ومحمد صبحى ثنائى الزمالك من المعسكر المقام حاليا استعدادا لمواجهتى جيبوتى وسيراليون في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026. تفاصيل اجتماع أوسوريو مع مسئولى اتحاد الكرة فى حضور عضو الزمالك تتوفر رغبة كبيرة لدى مسئولي نادى الزمالك بمنح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق للفريق مستحقاته وحل الأزمة بشكل ودى وهو نفس الأمر الذى أكد عليه المدرب خلال جلسته مع مسئولي اتحاد الكرة في حضور أحمد خالد حسنين عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء. قال أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادى الزمالك،إن إدارة القلعة البيضاء سيناقش مسألة انتقال أحمد فتوح للنادى الأهلى حال تقدم الأخير بعرض مناسب ولكن الأمر سيكون في محل التفاوض من قبل أعضاء المجلس ويتم التصويت على القرار.

يفتقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جهود ثلاثى الفريق أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزنارى في ثلاثة مباريات،بعد قرار إيقافهم لمدة شهر،من قبل مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب.

تدرس إدارة نادى الزمالك، العديد من السير الذاتية لمدربين أجانب فى الوقت الحالى، من أجل الوقوف على المدرب الأنسب لقيادة الفارس الأبيض فى المرحلة المقبلة، خلفًا للكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، وتتواجد على طاولة مجلس إدارة نادى الزمالك العديد من السير الذاتية، أبرزهم مدرب ألمانى وأخر سويسرى وهولندى، حيث تتم دراسة السير الذاتية والتفاوض مع المدربين حتى يتم التوصل لاتفاق مع أحدهم.