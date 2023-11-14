شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي الرياضي» يعزز تعاونه مع «الأولمبية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث مجلس دبي الرياضي مع اللجنة الأولمبية الوطنية سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لتحقيق التطور المنشود في القطاع الرياضي على صعيد استقطاب وتطوير المواهب الرياضية واستضافة البطولات الدولية الكبرى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، بحضور سعيد محمد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وفارس محمد المطوع أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية اللواء د. محمد المر رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، وقيس عبدالله الضالعي رئيس الاتحاد العربي والآسيوي للرجبي، ونبيل محمد بن عاشور عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، ومحمد سعيد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وعلي عمر البلوشي مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، وأحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون وتقديم الدعم في تنظيم البطولات الرياضية وفي مقدمتها دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها دولة الإمارات هذا العام، وتم التأكيد على أهمية تضافر الجهود من أجل تنظيم الحدث في أفضل صورة ممكنة.