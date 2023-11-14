شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان بن شخبوط يشيد بهيمنة آسيا على شطرنج بطولة العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل الشطرنج الآسيوي هيمنته على البطولات العالمية بجميع فئاتها، وآخرها بطولة العالم للهواة التي أقيمت في العاصمة العمانية مسقط.

وحصد اللاعبون الآسيويون 11 ميدالية من أصل 12 ميدالية ممكنة، أسفرت عنها نتائج الفئات الأربع لبطولات العالم وهي بطولة العالم المفتوحة للاعبين المصنفين تحت 2300 نقطة وتحت 2000 نقطة المفتوحة وتحت 1700 نقطة المفتوحة وتحت 1700 نقطة للسيدات.

وبهذه النتائج واصل الشطرنج الآسيوي هيمنته شبه الكاملة على بطولات العالم، في عهد الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج.

من جانبه، هنأ الشيخ سلطان الاتحادات الآسيوية الفائزة بالميداليات الملونة المتنوعة، وقال: «قبل أيام سيطر اللاعبون الآسيويون على بطولة العالم للأشبال والناشئين التي أقيمت بمصر، والآن يسيطرون هذه المرة على بطولات العالم للهواة».

وأضاف: «القفزة النوعية في الشطرنج الآسيوي لا يمكن أن تخطئها العين، ومرة أخرى يظهر الشطرنج الآسيوي تقدمه وتميزه وهيمنته عالمياً».