شكرا لقرائتكم خبر عن «سماشي» راعياً رقمياً لدوري السلة ومنتخب الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبدالوهاب

وقع اتحاد كرة السلة عقد رعاية مع شركة «سماشي سبورت» حصلت بموجبه الأخيرة على الحقوق الرقمية لدوري الإمارات لكرة السلة، والمنتخب الوطني، اعتباراً من مشاركاته المقبلة، وأهمها المرحلة النهائية من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس آسيا 2025، وكأس العالم.

وتم توقيع العقد في مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر الاتحاد في دبي بحضور اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، وريتشارد فتزجيرالد رئيس مجلس إدارة شركة سماشي سبورت، ومحمد الحمادي مدير الاتحاد، وعدد من أعضاء مجلسي الإدارة ومدربي الأندية.

وأثنى القرقاوي على الرعاية، وأكد أهميتها لتماشيها مع خطط الاتحاد بشأن تفعيل الشراكة والتعاون مع مؤسسات المجتمع والقطاع الخاص من أجل توفير الدعم اللازم للمضي باللعبة نحو مستقبل أفضل في ظل ما تشهده من تطور في السنوات الأخيرة، مضيفاً: «نتطلع إلى مستقبل أفضل للعبة، ولن يتحقق ذلك بمعزل عن بناء الشراكات والتعاون مع المؤسسات والشركات الوطنية المحلية، ونثني على مبادرة شركة سماشي، وأثق بأنها ستترك بصمة في العمل والمحتوى الرقمي، بما يتوافق مع التوجهات الحديثة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة بكل آلياتها في الرياضة، كما أن هذه الخطوة ستوفر دعماً قوياً للمنتخب الوطني والأندية بما يخدم تطور مسيرة اللعبة على المستويات كافة».

وتحدث ريتشارد فتزجيرالد رئيس مجلس إدارة الشركة الراعية معرباً عن سعادته بالاتفاقية، وأكد حرص الشركة على التعاون مع الاتحادات الرياضية المحلية، انطلاقاً من واجبها المجتمعي.

وأكد علي الأميري عضو مجلس الإدارة ومدير المسابقات أن الرعاية تمثل نقلة نوعية للعبة، كما ثمّن منير بن حبيب المدير الفني للاتحاد الشراكة الجديدة، مؤكداً أهميتها وانعكاساتها الإيجابية على دوري الإمارات لكرة السلة والمنتخب الوطني المقبل على استحقاقات مهمة قادمة.