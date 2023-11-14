شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يعتمد استراتيجيته للمرحلة المقبلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثمّن نادي اتحاد كلباء الإنجازات التي حققها لاعبوه في مختلف المسابقات الرياضية، وفي مقدمتهما إنجازات فريقي التايكواندو والكاراتيه في بطولة الإمارات المفتوحة وبطولة آسيا، حيث حقق علي صالح برونزية الألعاب الآسيوية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده مجلس الإدارة برئاسة راشد بن فريش الكندي، وبحضور عبدالله الأميري نائب الرئيس وأعضاء المجلس، ونوقِش عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، إضافة إلى اعتماد المؤشرات الاستراتيجية للنادي وخطة الفعاليات الثقافية والمجتمعية. كما تم اعتماد تشكيل مجلس الانضباط بالنادي، وكذلك وجه المجلس فريق الكرة الشاطئية بضرورة الاستعداد الأمثل للمشاركة في دورة كلباء للألعاب الشاطئية وتحقيق النتائج المرجوة.

وأشاد راشد الكندي، رئيس مجلس الإدارة، بالدعم اللامحدود الذي يوفره مجلس الشارقة الرياضي، كما أثنى على الدور الكبير لمجلس الإدارة.