شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة الرياضي» يتألق في بطولة المؤسسات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حجز فريق مجلس الشارقة الرياضي أولى بطاقات التأهل للمجموعة الثانية إلى نصف نهائي بطولة المؤسسات والهيئات الحكومية بالشارقة في نسختها السادسة والعشرين التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين بإشراف مجلس الشارقة الرياضي.

وحقق فريق مجلس الشارقة الرياضي فوزه الثاني على التوالي، ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك على حساب فريق دائرة الخدمات الاجتماعية بنتيجة 3-1 ليرتفع رصيده إلى 6 نقاط متربعاً على قمة المجموعة ويضمن التأهل إلى المربع الذهبي دون النظر إلى نتيجة مباراته المتبقية، بينما يتوقف رصيد الخدمات الاجتماعية عند 3 نقاط، ولا سبيل له إلا الفوز في مباراته المقبلة مع جمعية الشارقة التعاونية.

وضمن منافسات المجموعة نفسها، حقق فريق جمعية الشارقة التعاونية تعادلاً مثيراً مع القيادة العامة للحرس الأميري بنتيجة 2-2، ليتأزم موقف كل منهما نحو التأهل للدور الثاني، ويحتاج الفريقان إلى تحقيق الفوز للمنافسة على البطاقة الثانية نحو التأهل للمربع الذهبي.

وأعرب محمد صلاح مدرب مجلس الشارقة الرياضي عن سعادته بالأداء المميز للاعبي الفريق خلال المباراة وتحقيق الفوز الثاني وضمان التأهل للمربع الذهبي، والذي سيكون له مردود إيجابي خلال المنافسات.

مشيراً إلى أنه تم تدعيم الفريق بالعديد من العناصر المميزة من أجل تحقيق لقب البطولة.

