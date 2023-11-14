شكرا لقرائتكم خبر عن حفل جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبدعم ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، يقام اليوم الأربعاء بفندق قصر الإمارات في أبوظبي، حفل النسخة السابعة لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، الجائزة الأولى من نوعها في المنطقة التي تحتفي بمنجزات المرأة في الوطن العربي في المجال الرياضي.

يشهد الحفل الإعلان عن الفائزين والفائزات بالجائزة في نسخة 2023، ويبلغ إجمالي جوائزها 1.8 مليون درهم، في 10 فئات للمستويين الفردي والجماعي «مستوى الاتحادات والمؤسسات الرياضية».

وأعلنت اللجنة المنظمة اكتمال الترتيبات والتجهيزات كافة للحفل الذي سيشهد العديد من الفقرات الاستثنائية احتفاء بالمبدعات والمتوجات صاحبات الإنجازات الرياضية.

قائمة المرشحات

ويتنافس على الجائزة ضمن فئة أفضل رياضية عربية: سارة سمير «مصر»، جوليانا فؤاد «الأردن»، وسمر حمزة «مصر»، وفي فئة أفضل رياضية إماراتية: فريدة عبد الله الظهوري لاعبة الرماية، صفية الصايغ بطلة الدراجات الهوائية، وروضة السركال لاعبة منتخب الإمارات الوطني للشطرنج.

وضمت قائمة المرشحات لفئة أفضل رياضية بارالمبية: نورة خليفة الكتبي «الإمارات»، فاطمة عمر «مصر»، وآية الله أيمن توفيق «مصر»، وفي فئة أفضل رياضية ناشئة: شمس محمد «مصر»، يارا خالد بن ثاني «البحرين»، ومريم عدنان آل علي «الإمارات».

أفضل مدرب

وترشح عن فئة أفضل مدرب/ مدربة: هشام إسماعيل عزت «مصر»، سناء سمير المرداسي «تونس»، وعلاء الدين حسن كامل «مصر»، وفي فئة أفضل إعلامية، جاءت كل من: هبة حامد الصباغ «الأردن»، وأميرة جمال «مصر».

أما فئة أفضل أم رياضية التي استحدثتها اللجنة المنظمة في الدورة الحالية فشملت: زعفرانة أحمد الحوسني «الإمارات» والدة بطلتي الأولمبياد الخاص في ألعاب القوى والبولينج حمدة ومريم الحوسني، وليليان نشأت توفيق «مصر» والدة لاعبة الجمباز الإيقاعي فرح صدقي، وانتصار محمد السواحلي «السودان» والدة سلمى أنيس بطلة الأولمبياد الخاص في السباحة.

شخصية العام

ويتنافس على الجائزة على مستوى الاتحادات والمؤسسات الرياضية في فئة أفضل فريق: مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، فريق نادي بني ياس للجوجيتسو، وفريق نادي الفجيرة للألعاب القتالية، وفي فئة أفضل مبادرة إبداعية: قرية الإمارات العالمية للقدرة، «خطوات» لتشجيع رياضة الأطفال، والقيادة العامة لشرطة دبي.

كما سيتم خلال الحفل الإعلان عن الفائزة بشخصية العام الرياضية، الجائزة التي تُمنح من قبل لجنة التحكيم تقديراً للأداء المتميز والإسهام في الارتقاء بالرياضة النسائية في الوطن العربي.