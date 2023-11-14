شكرا لقرائتكم خبر عن الذيد يفوز بنصيب الأسد في بطولة رماية الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز نادي الذيد الثقافي الرياضي بنصيب الأسد في بطولة الرماية التي نظمها مجلس الشارقة الرياضي بمشاركة 45 لاعباً ولاعبة.

جرت منافسات البطولة في نادي الذيد ولعبت الأرض مع أصحابها الذين أحرزوا معظم المراكز الأولى بمختلف الفئات.

شهد الختام وشارك في تتويج الفائزين كل من حسن الشحي نائب رئيس اتحاد الرماية، رئيس اللجنة الفنية ورئيس لجنة الحكام، وسيف بن دلوان عضو مجلس إدارة نادي الذيد ورئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي والتميز المؤسسي، ومالك الكتبي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التسويق والاستثمار، وجاسم الدوخي رئيس قسم الألعاب الفردية بإدارة شؤون الرياضة والتطوير بالمجلس، وسمير جورج والوليد بن محمد أخصائي الألعاب الجماعية والفردية بالمجلس.

وفي ما يلي نتائج فئات البطولة:

رماية البندقية للعموم: حصلت ياسمين تهلك لاعبة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة على المركز الأول، وحصل ثنائي نادي الذيد إبراهيم خليل وسالم اليماحي على المركزين الثاني والثالث.

رماية البندقية للناشئين: احتكر نادي الذيد منصة التتويج وفاز بالمراكز الثلاثة عبر سلطان محمد (الميدالية الذهبية) وزايد صالح (الفضية) ومنصور صالح (البرونزية).

رماية المسدس للعموم: حصل أحمد عبد الله لاعب الذيد على المركز الأول، وتلاه زميله سالم محمد بالمركز الثاني وعثمان عبد الله من النادي نفسه بالمركز الثالث.

رماية المسدس للعموم: احتكر نادي الذيد منصة التتويج وفاز بالمراكز الثلاثة عن طريق أحمد عبد الله (الميدالية الذهبية)، وسالم محمد (الفضية)، وعثمان عبد الله (الميدالية البرونزية).

رماية المسدس للناشئين: فاز عبد الله سيف لاعب نادي الشارقة الرياضي بالمركز الأول، تلاه زميله خليفة سيف بالمركز الثاني، ثم راشد عبيد من الذيد بالمركز الثالث.