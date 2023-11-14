شكرا لقرائتكم خبر عن راشد الظاهري ثالث سباق الفورمولا 4 في ماكاو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تألق البطل الإماراتي الموهوب راشد الظاهري سائق «الفورمولا 4» صاعداً مرة أخرى إلى منصة التتويج، عندما احتل المركز الثالث في سباق ماكاو للفورمولا 4 لعام 2023، وسط حالة طقس متقلبة ورطوبة عالية.

كان الظاهري الممثل الوحيد لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا متنافساً مع 23 سائقين آخرين قادمين من Formula Regional، وأكاديمية F1، وF4 Italia، بالإضافة إلى F4 SEA.

ونجح الظاهري، الذي تدرب وحصد خبرة لا مثيل لها مع فريق بريما للسباق بدعم من ياس هيت على المسار الذي لم يسبق له القيادة فيه من قبل، في تحقيق جميع المتطلبات.

وتمكن السائق الإماراتي البالغ من العمر 15 عاماً من التغلب على الظروف الجوية القاسية للسباق التأهيلي يوم الأحد، وتقدم إلى المركز الثالث في السباق النهائي، حتى أنه نافس بشدة على المركز الثاني على حلبة الشوارع عالية السرعة في ماكانيز في مكاو.

ورغم قرب الأسوار والحواجز، والسرعات العالية، وضيق طرق ماكاو، والمنافسة الشرسة، إلا أن الظاهري نجح في المحافظة على الأداء الرائع دون ارتكاب أي خطأ.

وأكمل راشد موسماً رائعاً بطريقة مثالية، حيث حقق أفضل نتيجة له هذا العام من خلال التحسن المطرد وأصبح منافساً على أعلى مستوى للحدث المرموق.

وفي معرض تعليقه على سباق «الفورمولا 4»، قال الظاهري: «ماكاو حلبة مذهلة وواحدة من أكثر المسارات تميزاً حيث يمكنك التسابق، نظراً لتكوينها وجدرانها القريبة ما يجعلها أكثر صعوبة. لقد مررنا بظروف طقس متغيرة في هذا السباق جافاً ثم رطباً ومبللاً تماماً، لذلك كان هناك الكثير مما يجب إدارته».

وأضاف: «نظراً لاختلاف المسار مقارنةً بالمسارات الأخرى، كان هناك الكثير من الأمور التي يجب التكيف معها. في السباق النهائي، تمكنا من الحصول على مركز واحد والصعود إلى منصة التتويج، وهو أمر رائع، كانت عطلة نهاية الأسبوع عبارة عن تحسن مستمر، وتعلمنا كيفية الاقترب أكثر فأكثر من الجدران لتكون أسرع».