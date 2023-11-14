شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب «الأبيض» يضع خطة مواجهة نيبال اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يقام اليوم التدريب النهائي لمنتخب الإمارات الوطني لكرة القدم لمباراة نيبال التي تقام غداً الخميس في استاد آل مكتوم بدبي ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027 لحساب المجموعة الثامنة.

ويضع البرتغالي باولو بينتو مدرب «الأبيض» خطة المباراة مع إقامة التدريب النهائي في ملعب المواجهة الأولى في المشوار المونديالي لنسخة 2026.

كما يقام اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب منتخب نيبال في الساعة 11 صباحاً يعقبه المؤتمر الخاص بمدرب منتخبنا باولو بينتو مع أحد اللاعبين في تمام الساعة ال 11 والنصف صباحاً، وستُقام المؤتمرات في المركز الإعلامي لاستاد آل مكتوم بنادي النصر، بينما تقرر أن يُقام الاجتماع الفني في تمام الساعة الثانية ظهراً.

في المقابل، بدأ الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عبر وسائل التواصل الاجتماعي حملة إعلامية لحث الجماهير على الوقوف خلف «الأبيض»، وقد وجد ذلك تفاعلاً كبيراً من قبل رواد مواقع التواصل،الذين أكدوا أهمية الحضور في المدرجات لمؤازرة اللاعبين، وبعث رسالة واضحة على الثقة بهم بعد التغييرات الفنية التي لاحظها الجميع على أداء المنتخب في فترة المدرب بينتو.

تحكيم سريلانكي

من جهة أخرى، عين الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» طاقم حكام سريلانكياً لإدارة المباراة. ويضم طاقم حكام المباراة كريشانثا ديلان بيريرا (حكم ساحة) ديني جيدارا باليثا (المساعد الأول) سانجيوا بريمالال (المساعد الثاني) والسوري فراس الطويل (الحكم الرابع) واليمني مختار صالح اليريمي (مُقيم الحكام) والكوري الجنوبي بارك سيونج كيون (مراقب المباراة).