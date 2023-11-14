شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي كلاسيك لهوكي الجليد» تنطلق اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق اليوم الأربعاء، بطولة أبوظبي كلاسيك لهوكي الجليد، والتي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات الجليدية بدعم ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وتشهد مشاركة 9 فرق محلية ودولية هي: ستورمز أبوظبي وجالاكسي من دولة الإمارات، وديانمو كازان من تتارستان- روسيا الاتحادية، وليدوكول من روسيا الاتحادية، والرئيس من روسيا البيضاء في المستوى A.

في المستوى B تتنافس 3 فرق من الإمارات، هي سترومز أبوظبي B وجي سي سي وشاهين، إضافة إلى فريق إيجلز من الفلبين، وتقام في صالة أبوظبي للتزلج بمدينة زايد الرياضية.

وثمّن الدكتور أحمد المزروعي، رئيس اتحاد الرياضات الشتوية، رئيس نادي أبوظبي للرياضات الجليدية رعاية ودعم القيادة الرشيدة، وأضاف: «بفضل تلك الرعاية الشاملة أصبحت الرياضات الجليدية رائدة في السنوات الماضية، وحققت عدداً من الإنجازات المحلية والعالمية، وكان آخرها التتويج بكأس العالم المستوى الثاني في مايو الماضي بتركيا، وكذلك التتويج بكأس العالم المستوى الثالث A في إبريل 2022 في بروكسيل».

وقال حمد الشرياني، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الجليدية، إن البطولة تتميز هذا العام بزيادة عدد الفرق المشاركة ذات المستويات المتفاوتة، بهدف رفع مستوى الأداء ولخلق بيئة تنافسية عالية.

