شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين يمثلون الإمارات في مونديال «الكيك بوكسينج» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتوجه بعثة منتخب «الكيك بوكسينج» اليوم الأربعاء إلى البرتغال للمشاركة في بطولة العالم، المقررة من 17 إلى 26 نوفمبر الجاري، بإشراف الاتحاد الدولي.

واستكمل المنتخب فترة إعداده بمعسكر تدريبي استمر لأكثر من شهر، استعداداً للمشاركة الأولى عالمياً.

ويترأس البعثة علي خوري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، وتضم عمر النعيمي مديراً فنياً، وجبريل أبو سنينة إدارياً، و4 لاعبين، هم محمد عبد العزيز التويزي «وزن تحت 54 كجم»، وإبراهيم بلال «وزن تحت 63.5 كجم»، ومحمد كريمي «وزن تحت 67 كجم»، وخالد مفيد «وزن تحت 81 كجم».