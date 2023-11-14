شكرا لقرائتكم خبر عن تحكيم إماراتي لمباراة العراق وإندونيسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلفت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم، طاقم حكام إماراتي دولي بقيادة أحمد عيسى درويش، يعاونه أحمد الراشدي (مساعد أول) وياسر سبيل (حكم ثان)، بإدارة المباراة التي ستجمع منتخبي العراق وإندونيسيا الخميس على استاد البصرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وكان حكمنا الدولي أحمد عيسى درويش قد شارك مؤخراً (حكم فيديو) ضمن طاقم التحكيم الإماراتي الذي أدار مباراة بوريرام يونايتد التايلاندي وملبورن سيتي الأسترالي، ضمن مباريات المجموعة الثامنة في بطولة دوري أبطال آسيا، فيما شارك الحكمان المساعدان الدوليان أحمد الراشدي وياسر سبيل ضمن طاقم التحكيم الإماراتي الذي أدار مباراة بانكوك يونايتد التايلاندي وكيتشي «هونغ كونغ» لحساب المجموعة السادسة ضمن ذات البطولة.