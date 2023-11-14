شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة آل علي تقترب من أولمبياد باريس 2024 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقتربت عائشة جاسم آل علي، لاعبة منتخب الإمارات وفريق الحمرية للقوس والسهم، من التأهل لدورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، بعد أن استوفت شرطاً مهماً خلال مشاركتها في البطولة الآسيوية والدوري الآسيوي المؤهل للأولمبياد، الذي احتضنته العاصمة التايلاندية بانكوك في الفترة من 2 إلى 12 نوفمبر الجاري، حيث حققت رقماً قياسياً على المستوى الوطني، في فئة القوس المحدب الأولمبي سيدات، بحصولها على 621 نقطة، متخطيةً العتبة الأولمبية المحددة في 610 نقاط، بـ11 نقطة.

وأبدت اللاعبة سعادة كبيرة بإنجازها التاريخي بالنسبة إلى اللعبة، مؤكدة أن هدفها يتمثل في التأهل بصفة رسمية لدورة الألعاب الأولمبية، خاصة أنها صعدت في تصنيفها العالمي بـ74 نقطة وآسيوياً بـ30 نقطة، بعد إصدار الترتيب الدولي الجديد عقب بطولة تايلاند الأخيرة.

وتوجهت عائشة جاسم آل علي، بالشكر إلى اتحاد الإمارات للقوس والسهم واللجنة الوطنية الأولمبية الإماراتية ومجلس الشارقة الرياضي ونادي الحمرية، على مواكبتهم لها وتسخير كل ظروف النجاح والتألق.

وحرص حميد الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، على تهنئة عائشة آل علي، لقيمة الإنجاز غير المسبوق الذي حققته اللاعبة لرياضة القوس والسهم في الإمارات، وأكد أن مجلس إدارة النادي، سيعمل وبالتنسيق مع اتحاد الإمارات للقوس والسهم ومجلس الشارقة الرياضي، على تسطير برنامج خاص للاعبة، حتى تحقق الهدف المنشود المتمثل في بلوغ أولمبياد باريس 2024.