جدة تحتضن الجولة الثانية من تصفيات كأس أمريكا لليخوت

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وستكون الوجهة لقرية سباق كأس أمريكا في كورنيش جدة، على أن يتمكّن الجمهور من مشاهدة الأحداث عن قرب دون أي تكلفة، وستبث جميع السباقات مباشرة على شاشات عملاقة، إضافة إلى كثير من الأنشطة الترفيهية على المسرح الرئيس.
وستتنافس فرق النخبة من جميع أنحاء العالم على مياه البحر الأحمر لـ3 أيام من سباقات اليخوت، حيث ستصطف الفرق الـ5 سويا على خط البداية مع الفريق المدافع فريق طيران الإمارات نيوزيلندا، وسيتمكن المتفرجون من مشاهدة الأحداث المثيرة على طول الكورنيش، إذ تمر قوارب AC40 على الشاطئ بسرعات تصل إلى 100 كلم في الساعة، وسيستمتع الجماهير بمشهد رائع لقوارب ذات سرعة تنافسية لا تصدق، فيما سيكون هناك 3 سباقات لكل من اليومين الأولين، وفي اليوم الأخير المقرر فيه السباق النهائي سيحدد الفريق المتأهل والفائز.
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