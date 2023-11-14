شكرا لقرائتكم خبر غابرييل فيغا.. الصفقة الأغلى يحبط جمهور الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين أنفق الأهلي 40 مليون يورو لانتداب لاعب الوسط الإسباني غابرييل فيغا صاحب 21 عاما من نادي سيلتا فيغو الإسباني الصيف الماضي، خيب اللاعب آمال مشجعي الفريق السعودي بتقديمه مستويات باهتة حتى الآن.

ومنذ انضمامه إلى النادي الأهلي السعودي الصيف الماضي، حقق غابرييل فيغا أرقاما مخيبة جدا، حيث لعب 9 مباريات حتى الآن بدوري روشن، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وأحرز هدفا وصنع آخر.

أرقام مخيبة للآمال

وبنظرة على أرقامه مع ناديه السابق سيلتا فيغو، نجد أن صاحب الـ21 عاما، تمكن من تسجيل 11 هدفا وتقديم 4 أسيستات في 56 لقاء ضمن جميع المنافسات، وهي الأرقام التي جعلته محط عدة فرق أوروبية، أبرزها ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وانتقل الموهبة الإسبانية إلى «قلعة الكؤوس» الأهلي مقابل 40 مليون يورو، أي بقيمة أعلى من الجزائري رياض محرز (35 مليون يورو) والفرنسي ألان سانت ماكسيمين (27 مليون يورو).

صعوبة التأقلم

وعزا بعض النقاد الرياضيين الأسباب التي جعلت فيغا يظهر بهذه المستويات المخيبة مع النادي الأهلي السعودي حتى الآن، إلى صعوبة تأقلمه مع أجواء الدوري السعودي الذي يلعب فيه لأول مرة.

ويبلغ «غابري»، مثلما يلقب، 21 عاما فقط، ولم يعرف في مسيرته الاحترافية القصيرة سوى ناديه السابق سيلتا فيغو وأجواء الدوري الإسباني، ولذلك فإن عامل التأقلم قد يكون سببا رئيسا في اختفائه المؤقت مع «الراقي» إلى غاية اللحظة.

وهناك سبب آخر قد يكون له دور في عدم تحقيق فيغا لانطلاقة قوية مع الأهلي، وهو سوء توظيفه من طرف مدربه الألماني توماس يايسله، وهو الأمر الذي ينطبق كذلك على زميله في الفريق البرازيلي روبرتو فيرمينو الذي لم يجد ضالته في دوري «روشن» بسبب الخيارات التكتيكية للمدرب يايسله حسب بعض النقاد والمختصين.

غياب التألق

وكان موقع «elgoldigital» الإسباني أكد أن هناك رغبة قوية لدى نادي سيلتا فيغو في استعارة محترف نادي الأهلي، الإسباني غابرييل فيغا، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقا لما ورد، فإن سيلتا فيغو كان يتوقع بزوغ نجم فيغا في دوري روشن السعودي، الذي اتجه إليه الصيف الماضي؛ لكن هذا لم يحدث.

وأشار التقرير إلى أن غياب التألق عن فيغا مع الأهلي جعل ناديه السابق يفكر في إعادته إلى صفوفه، لا سيما أيضا أن الحاضر الرياضي للفريق «الجاليكي» مُخيب للآمال للغاية؛ إذ يحتل المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني «لا ليغا».

وجرت خلال الفترة الماضية محادثات بالفعل بين المدير الرياضي في سيلتا فيغو، لويس كامبوس، وإدارة الأهلي، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن إتمام صفقة فيغا على سبيل الإعارة خلال الشتاء المقبل.

اللاعب الموهوب

وكان فيغا قد قدم أداء مميزا مع سيلتا فيغو خلال الموسم الماضي 2022-23، حيث لعب دورا محوريا معهم في الدوري الإسباني، وعلى الرغم من موافقته على الانتقال إلى بطل إيطاليا نابولي، اتخذ اللاعب الموهوب قرارا مفاجئا بالانضمام إلى الأهلي.

وأمام هذا الواقع الذي يعيشه فيغا مع ناديه الأهلي، فإن إمكانية عودته للعب في أوروبا تبقى واردة بعد نهاية الموسم الكروي الحالي 2023-2024، خاصة في ظل وجود تقارير تتحدث عن رغبة نادي نيوكاسل يونايتد أيضا في ضمه خلال «الميركاتو» الشتوي المقبل.