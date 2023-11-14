شكرا لقرائتكم خبر الإصابة تبعد الدوسري عن مواجهتي باكستان والأردن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استبعد الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس، نجم خط الوسط، سالم الدوسري، من معسكر الأخضر، وبذلك تم غيابه رسميا عن مواجهتي باكستان والأردن، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وأشار الاتحاد السعودي في بيان رسمي إلى أن الدوسري يعاني من إصابة لم يتم الكشف عنها، مما اضطر المدرب الإيطالي، روبرتو مانشيني، إلى تسريحه من المعسكر المقام حاليا في محافظة الأحساء، قبل يومين من استقبال باكستان في مستهل التصفيات.

وجاء في بيان الاتحاد «سمح المدير الفني للمنتخب الوطني، مانشيني، للاعب الدوسري مغادرة معسكر المنتخب المقام حاليا في محافظة الأحساء.. وجاء ذلك بناء على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب، عن عدم قدرة اللاعب على المشاركة في المباراتين القادمتين».

وأشار بيان الاتحاد السعودي إلى أن الدوسري غير قادر على اللعب، ويحتاج إلى برنامج علاجي وتأهيلي، على أن يكون ذلك في ناديه الهلال، خلال الأيام المقبلة، من دون الكشف عن تفاصيل الإصابة التي يعاني منها.

يذكر أن الدوسري نال مؤخرا جائزة أفضل لاعب داخل قارة آسيا، متفوقا على القطري المعز علي، والأسترالي ماثيو ليكي، كما يعد أحد أهم لاعبي المنتخب السعودي، وكان صاحب هدف الفوز التاريخي للأخضر على الأرجنتين في مونديال قطر 2022.

إلى ذلك واصل المنتخب الوطني أمس برنامجه التدريبي في معسكره الإعدادي المقام حاليا في محافظة «الأحساء» استعدادا لخوض الجولتين الأولى والثانية من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وقسم المدير الفني «روبرتو مانشيني» الحصة التدريبية لفترتين صباحية ومسائية، وأجريت الحصة التدريبية الصباحية على الملعب الرديف بنادي الفتح، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات قبل أن يطبق مانشيني تمارين الكرات الثابتة، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، شارك اللاعب حسان تمبكتي في الحصة التدريبية برفقة زملائه بعد تماثله للشفاء من الوعكة الصحية التي تعرض لها الاثنين، فيما لم يشارك اللاعب ياسر الشهراني في الحصة التدريبية لشعوره بآلام في عضلة الساق.