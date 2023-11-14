شعلة دورة الألعاب السعودية تتجول في جازان

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وأكد أمير المنطقة أهمية دورة الألعاب السعودية في ترسيخ مكانة المملكة وتعزيز ريادة قطاعها الرياضي، إلهام الرياضيين السعوديين وتعزيز انتمائهم والارتقاء بطموحاتهم.
وأعلن انطلاق الشعلة من إمارة منطقة جازان مرورا بالقلعة الدوسرية، وصولا لجزر فرسان، لتختتم جولتها بقرية القصار بمحافظة فرسان.
بعد أن تناوب على حملها أبطال المملكة في عدد من الرياضات ومنهم البطل المنتخب السعودي الأولمبي للكاراتيه طارق حامدي، وبطل ألعاب القوى يوسف مسرحي، صاحب الرقم القياسي الآسيوي في سباق 400 م، وبطل ألعاب القوى البارالمبية حيدر سلامي.
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