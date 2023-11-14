شكرا لقرائتكم خبر طبيب البرازيل: نيمار يستجيب للتعافي بعد العملية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد طبيب منتخب البرازيل، رودريغو لاسمار، أن نيمار جونيور جناح فريق الهلال السعودي، يستجيب للتعافي بشكل جيد للغاية، بعد خضوعه لعملية جراحية، لكن لم يحدد موعد عودته إلى الملاعب من جديد.

وأصيب اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى، أثناء مشاركته مع البرازيل في تصفيات كأس العالم 2026، في 19 أكتوبر الماضي، في المواجهة التي هزم فيها منتخب بلاده أمام أوروغواي (2-0).

وفي تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» للطبيب لاسمار «لقد أظهر نيمار منذ اللحظة الأولى أنه يتبع ما نقترحه، إنه يعلم أنها عملية سيحتاج فيها إلى الجميع، من أخصائي العلاج الطبيعي، ومدرب اللياقة البدنية، حتى يتمكن من العودة في أقرب وقت ممكن».

وأضاف «نيمار يتعافى بشكل جيد للغاية، الأحد كنت معه لإجراء تقييم جديد بعد العملية الجراحية، وهو يتعافى بشكل سريع للغاية، إلا أنه مايزال في المرحلة الأولية.. إنها إصابة معقدة، لقد تعرض لتمزق في الرباط، وسيكون بحاجة إلى الوقت».

وتابع «سيكون عاجزا عن السير على قدميه لفترة من الوقت، بسبب إصاباته السابقة، سيخضع لعملية إعادة تأهيل طويلة، ولكن نيمار يستجيب بشكل جيد للغاية، ونحن راضون».

وختم تصريحاته بتوضيح سبب عدم تحديد جدول زمني له، بالقول «إصابات الغضروف المفصلي، أحيانا تكون معقدة وتحتاج فترة تعافي أطول، وعليك التعامل ببطء، ولهذا السبب لا نتحدث عن جدول زمني».

ويقضي البرازيلي موسمه الأول مع الهلال، حيث وفد الصيف الماضي إلى الفريق، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة قياسية، وصلت قيمتها المادية إلى نحو 90 مليون يورو.

يذكر أن نجم الهلال السعودي عانى خلال مسيرته الاحترافية من إصابات عديدة، آخرها تلك التي تعرض لها في الموسم الماضي، حين كان في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، اضطرته إلى الخضوع لعملية جراحية، كما غيبته عن عدد كبير من المباريات خلال الدور الثاني من المسابقة، وأثر ذلك في مستواه البدني والفني بشكل واضح.