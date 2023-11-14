الأرجنتيني غاياردو يقترب من تدريب الاتحاد

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وذكرت صحيفة «آس» الإسبانية ،في تقرير لها، أمس، أن إدارة الاتحاد تسابق الزمن لإنهاء الصفقة في أقرب وقت ممكن، حتى يتسنى للمدرب القدوم إلى جدة والشروع في عمله، إذ تريد استغلال فترة التوقف الدولي الحالي، حتى يتعرف إلى الأجواء داخل النادي، قبل قيادة الفريق أمام الاتفاق في 24 نوفمبر الجاري في الدوري السعودي.
وكان مسؤولو نادي «النمور» في اتصالات مع المدرب البرتغالي، جولين لوبيتيغي، وعرضوا عليه فكرة تدريب الفريق، لكنه رفض ذلك واعتذر، مرجعا السبب إلى عدم رغبته في قيادة فريق بعد أشهر من انطلاق الموسم، ليحول بعدها النادي اتصالاته إلى المدرب الأرجنتيني صاحب الـ47 عاما.
وسبق لغاياردو أن درب ريفر بليت في 8 مواسم متتالية، قبل أن يغادره في العام الماضي، إذ حقق معه لقب الدوري الأرجنتيني موسم 2020-21، إضافة إلى لقب كأس كوبا ليبرتادوريس في مناسبتين عامي 2015 و2018.
وخاض غاياردو تجربة قصيرة في السعودية، حين قاد فريقا مكونا من نجوم الهلال والنصر في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، في كأس موسم الرياض، مطلع العام الحالي.
يذكر أن الاتحاد الفائز في الجولة الماضية على أبها (4-2)، يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بعد مرور 13 جولة، بـ24 نقطة، وبفارق 11 نقطة كاملة عن صاحب الصدارة الهلال.
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