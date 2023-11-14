الامارات | بينتو يضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة المنتخب لمواجهة نيبال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يؤدي المنتخب الوطني لكرة القدم في السادسة مساء اليوم على الملعب الفرعي لنادي الوصل، تدريبه الرئيس والختامي لمدة ساعة، استعداداً لمواجهة نظيره منتخب نيبال، غداً، في الساعة 19:45 على استاد آل مكتوم في نادي النصر، في بداية مشواره في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

ويلعب «الأبيض» ضمن المجموعة الثامنة التي تضم إلى جانبه ونيبال، منتخبي البحرين واليمن.

وكان المنتخب قد خاض خلال الفترة الماضية ثلاث مباريات ودية، في إطار برنامجه الإعدادي لخوض مبارياته في التصفيات، بدءاً من مباراة غد.

ويُتوقع أن يحدد الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو من خلال تدريب اليوم الختامي، التشكيلة التي سيخوض بها المنتخب المباراة، وخطة اللعب التي سينتهجها، إذ بدا واضحاً من خلال التدريبات الأخيرة أن لاعبي المنتخب وصلوا إلى مرحلة الجاهزية المطلوبة، لكن تبقى اللمسات الأخيرة بشأن تشكيلة المباراة التي سيحددها، من خلال معرفته بجاهزية كل لاعب.

ويولي مدرب المنتخب، باولو بينتو، هذه المباراة أهمية كبيرة لعوامل عدة، من بينها أنها تأتي في بداية مشوار المنتخب في التصفيات، إلى جانب كونها أول مباراة رسمية يخوضها المنتخب في عهده، كما أنها تأتي بعد التراجع الكبير للمنتخب في الفترة الماضية، بسبب النتائج السلبية خلال المشاركات الرسمية التي كان آخرها كأس الخليج العربي الـ25 التي أقيمت بالعراق في ديسمبر الماضي، كما أن هذه المباراة تأتي في ظل التغييرات الكبيرة التي شهدها المنتخب في الفترة الأخيرة، بضم عدد كبير من الوجوه الشابة إلى صفوف «الأبيض» للمرة الأولى، لذلك يسعى بينتو بكل قوة، إلى أن تكون بداية المنتخب في هذه التصفيات إيجابية، كونها تشكل مفتاح تفوق المنتخب في المباريات المقبلة، خصوصا أنه سيواجه نظيره البحريني خارج أرضه في الـ21 الجاري، ضمن الجولة الثانية من التصفيات.

وكان المنتخب دشن تحضيراته للقاء نيبال، من خلال معسكر داخلي في دبي بدأ اعتباراً من السادس من الشهر الجاري، وخاض تدريبات يومية على ملاعب نادي الوصل، وظهر لاعبو المنتخب في كامل الجاهزية لخوض التحدي المرتقب، وصولاً إلى تحقيق حلم بلوغ مونديال 2026.

وضمت قائمة المنتخب الأخيرة 27 لاعباً، بعدما تم استدعاء لاعب الوحدة خالد بطي، بدلاً من لاعب شباب الأهلي أحمد جميل، الذي استبعد من المنتخب بداعي الإصابة.

وعلى صعيد منتخب نيبال، فإنه سيؤدي مِرانه الرئيس والختامي في الثالثة عصر اليوم على استاد آل مكتوم، ويستمر التدريب لمدة ساعة حتى الرابعة عصراً.

من جهة أخرى، حدد اتحاد الكرة الساعة 11:30 صباح اليوم، موعداً للمؤتمر الصحافي الخاص بمدرب المنتخب باولو بينتو، للحديث عن آخر تحضيرات المنتخب لمواجهة نيبال. وسيعقد المؤتمر الصحافي في قاعة المؤتمرات بنادي النصر. ويسبق مؤتمر بينتو، المؤتمر الصحافي لمدرب منتخب نيبال في الحادية عشرة صباحاً.

• 19:45 مساءً موعد مباراة المنتخب الوطني مع نيبال على استاد آل مكتوم.