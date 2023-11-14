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سموحة يهزم المقاولون العرب بهدف حسام حسن وديًا

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة فوزًا ثمينا على نظيره فريق المقاولون العرب بهدف نظيف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على الملعب الفرعي بالجبل الأخضر وذلك ضمن استعدادات الفريقين خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

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وسجل هدف الفوز الوحيد للفريق السكندري حسام حسن في الشوط الأول من عمر اللقاء. 

وخاض سموحة حتي الآن مباراتين وديتين كانت الأولى أمام  سبورتنج وانتهت بفوز الفريق السكندري بهدفين مقابل هدف ، ثم الفوز على زد برباعية.

موعد مباراة سموحة القادمة في الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة لمواجهة نظيره فريق الأهلي يوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر الجاري على إستاد إستاد القاهرة الدولي وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة دوري نايل للموسم الرياضي الحالي 2023-2024. 

ويحتل سموحة المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الممتاز برصيد 8 نقاط.
 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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