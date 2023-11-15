شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 14 / 11 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 14 / 11 / 2023 العديد من الأخبار الهامة على رأسها ترحيب الجنوب أفريقى بيرسى تاو بتمديد تعاقده مع الأهلى بناء على رغبة كولر المدير الفنى، بالإضافة لاحتواء الجهاز الفنى للأهلى غضب التونسى كريستو بسبب عدم مشاركته، وتخطيط الإدارة الحمراء لتحصين محمد عبد المنعم من الإغراءات الخارجية.

استاد السلام يقترب من استضافة مباراة الأهلى وميدياما الغانى بفرمان كولر

يفضل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى إقامة مباراة ميدياما الغانى على استاد السلام رافضاً فكرة إقامة المباراة على استاد برج العرب بالإسكندرية.

بيرسى تاو يرحب بتمديد تعاقده مع الأهلى بعد توصية كولر

رحب الجنوب افريقى بيرسى تاو لاعب النادى الاهلى بتمديد تعاقده مع القلعة الحمراء في ظل مشاركته بصورة مستمرة وتألقه مع الفريق.

تعرف على مخطط الأهلى لاحتواء كريستو بعد خروجه من حسابات كولر

يعقد سامى قمصان المدرب العام للنادى الأهلى جلسة مع لاعبه التونسى محمد الضاوى كريستو عقب عودة المارد الأحمر للتدريبات عقب انتهاء فترة الراحة وذلك لإحتواء غضب اللاعب الذى يشعر بالحزن من استبعاده الدائم من قوائم المباريات الأخيرة.

فريق سلة الأهلي يهزم الزمالك 81 - 66 فى ربع نهائى المرتبط

حسم فريق كرة السلة بالنادى الأهلى مباراته أمام الزمالك 81 – 66 في المباراة التي جرت بينهما بصالة الزمالك، فى إطار ربع نهائي دورى السلة المرتبط، بعد تأهل كلا الفريقين إلى دور الثمانية.

قياسات وزن تنتظر نجوم الأهلى بعد انتهاء فترة الراحة استعداداً لميدياما الغانى

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى اخضاع لاعبيه لقياسات وزن عقب نهاية فترة الراحة التي حصل عليها الفريق والمقدرة بسبعة أيام .

الأهلى يبدأ خطة تحصين محمد عبد المنعم من الإغراءات الخارجية

استقر مسئولو الأهلى على إنهاء ملف تمديد تعاقد محمد عبد المنعم مدافع الفريق، عقب انتهاء مشاركة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية المقرر لها ديسمبر المقبل

كولر يُجهّز عمرو السولية للمشاركة فى مباريات الأهلى تدريجياً

يعود عمرو السولية لاعب وسط الأهلي لحسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر خلال الفترة المقبلة بعدما تعافى اللاعب من إصابته الأخيرة.