شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وأبو سليم فى كأس الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهل نادي الزمالك مشواره فى كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم 26 نوفمبر الجارى، حين يستضيف أبو سليم الليبي باستاد القاهرة الدولي في انطلاقة دور المجموعات، ويتعيّن على الزمالك تحقيق الفوز أمام نظيره الليبي، ليتجنب السيناريو المعقد الذي يطارده في كل موسم، وحسابات التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

ويواصل معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك، دراسة فريق أبو سليم الليبى، منافسه فى الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم

تقام مباراة الزمالك وأبو سليم في السادسة مساء الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري، ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم، ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

معتمد جمال يجهز سامسون لقيادة هجوم الزمالك

يدرس معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الاعتماد على البنينى سامسون أكينولا وناصر منسى في مواجهة أبو سليم الليبى، المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، من أجل منح اللاعبان المزيد من الثقة، والتأكيد على الحاجة لخدماتهم في المرحلة المقبلة.

ويرغب معتمد جمال في الاعتماد على الثنائى سامسون ومنسى في مواجهة أبو سليم، خاصة بعدما تألق اللاعبان وسجل كل منهما هدفًا في مواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي، والتي حسمها الفارس الأبيض لصالحه بنتيجة 4 – 3 بركلات الترجيح، وحرص معتمد جمال على عقد جلسات مع اللاعبين بشكل منفرد من أجل الشد من أزرهم والاستفادة من خدماتهم في المرحلة المقبلة، والتي ستكون مرحلة حاسمة في مصير جميع اللاعبين وخاصة في حالة التمكن من فتح باب القيد.

القنوات الناقلة لمباريات الزمالك في الكونفدرالية 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك في مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.