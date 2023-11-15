شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يستقبل المرشحين السابقين.. وبروتوكول تعاون للاستفادة من الأفكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اليوم الثلاثاء مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، المرشحين الذين خاضوا الانتخابات الأخيرة، بناء على الدعوة التي وجهت لهم، في إطار تأكيد المجلس أنه لا إقصاء لأى فرد أو طرف هدفه خدمة القلعة البيضاء.

وحرص مجلس الإدارة على استقبال المرشحين للانتخابات الأخيرة والترحيب بهم والاستماع للمقترحات المقدمة من جانبهم للمشاركة في تحمل المسئولية من خلال عمل جماعي منظم يؤسس لمرحلة جديدة، للتأكيد أن شعار الزمالك أولا هو الحقيقة الواقعة، وأن الزمالك يسع ويحترم الجميع.

وأكد مجلس الزمالك للمرشحين في الانتخابات الأخيرة ضرورة الاستفادة منهم فى المرحلة المقبلة لصالح نادي الزمالك، مشددا على أن النادي يستوعب جميع أبنائه الذين يتطلعون لخدمة القلعة البيضاء.

وكانت الجلسة مثمرة واستمع المجلس لجميع أفكار المرشحين للانتخابات الأخيرة، وتم الاتفاق على وجود بروتوكول تعاون لتحقيق الاستفادة من تلك الأفكار على أرض الواقع خلال المرحلة المقبلة.

وشهدت الجلسة حضور حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وهشام نصر نائب رئيس النادي، وحسام المندوه أمين الصندوق، وأحمد سليمان وهاني شكري وعمرو أدهم ومحمد طارق وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي ونيرة الأحمر أعضاء المجلس.