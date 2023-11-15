شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى 43 - 37 الزمالك فى الفترة الثانية من ربع نهائى دورى السلة المرتبط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفترة الثانية من مباراة الأهلى "رجال" مع نظيره الزمالك فى إطار ربع نهائي دورى السلة المرتبط، بعد تأهل كلا الفريقين إلى دور الثمانية، بتقدم المارد الأحمر بنتيجة 43 مقابل 37 للزمالك.

وشهدت الفترة الأولى توقف استمر لقرابة الربع ساعة بعدما تعرض أوجستي المدير الفنى لفريق الأهلي للطرد بعد الاعتراض على قرارات الحكم.

وتوقفت المباراة بعد خروج اللاعبين مع المدرب بسبب بعض المناوشات فى الخارج وتشير النتيجة إلى تقدم سلة الأهلى على الزمالك بنتيجة 43 / 34.