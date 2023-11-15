شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم، الثلاثاء، الموافق 14/ 11/ 2023 العديد من الأخبار الهامة، جاء أبرز 7 منها.. الزمالك يستهدف ضم مدافع النجم الساحلى فى يناير، والزمالك يعرض على أوسوريو جدولة مستحقاته والخواجة يطلب مهلة للتفكير، وترحيب الجنوب أفريقى بيرسى تاو بتمديد تعاقده مع الأهلى بناء على رغبة كولر المدير الفنى.

فريق سلة الأهلي يهزم الزمالك 81 - 66 فى ربع نهائى المرتبط

حسم فريق كرة السلة بالنادى الأهلى مباراته أمام الزمالك 81 – 66 في المباراة التي جرت بينهما بصالة الزمالك، فى إطار ربع نهائي دورى السلة المرتبط، بعد تأهل كلا الفريقين إلى دور الثمانية.

الزمالك يعرض على أوسوريو جدولة مستحقاته والخواجة يطلب مهلة للتفكير

عقد اليوم الثلاثاء أحمد سليمان وحسين السيد وعمرو أدهم أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مطولة مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بالنادي.

الزمالك يستهدف ضم مدافع النجم الساحلى فى يناير

كشفت تقارير صحفية تونسية، اليوم الثلاثاء، عن أن نادى الزمالك يستهدف التعاقد مع قائد فريق النجم الساحلي التونسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة، في شهر يناير.

استاد السلام يقترب من استضافة مباراة الأهلى وميدياما الغانى بفرمان كولر

يفضل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى إقامة مباراة ميدياما الغانى على استاد السلام رافضاً فكرة إقامة المباراة على استاد برج العرب بالإسكندرية.

الأهلى يبدأ خطة تحصين محمد عبد المنعم من الإغراءات الخارجية

استقر مسئولو الأهلى على إنهاء ملف تمديد تعاقد محمد عبد المنعم مدافع الفريق، عقب انتهاء مشاركة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية المقرر لها ديسمبر المقبل.

لماذا يواجه منتخب مصر سيراليون فى ليبيريا؟

يتسأل العديد من متابعي كرة القدم عن سبب مواجهة منتخب مصر لنظيره السيراليوني في ليبيريا ضمن منافسات الجولة الثانية بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، رغم أنها مباراة منتخب سيراليون.

مؤتمر صحفى للشركة المتحدة وأون تايم سبورت غداً لإعلان نقل مباريات مصر فى تصفيات المونديال

تعقد الشركة المتحدة ومجموعة قنوات أون تايم سبورت مؤتمراً صحفياً في الثالثة من عصر غداً ، الأربعاء، بأحد فنادق الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر للإعلان عن تفاصيل حصول قنوات اون تايم سبورت على حقوق نقل مباريات منتخب مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.