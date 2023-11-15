شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة الشيخ: مباريات منتخب مصر و273 مباراة لمنتخبات أفريقية في تصفيات كأس العالم على أون سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أسامة الشيخ، رئيس قطاع قنوات الرياضة بالشركة المتحدة، إن بث قناة أون سبورت لمباريات منتخب مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم هو حق للمشاهد المصرى والعربى في أن يشاهد مباريات تصفيات كأس العالم، ومشاهدة كل مباريات منتخب مصر، بجانب مشاهدة مختصرات لـ 273 مباراة للمنتخبات الأفريقية المختلفة في تلك التصفيات.

وأضاف الشيخ رئيس قطاع قنوات الرياضة بالشركة المتحدة، في تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة on، أنه سيكون هناك فرصة للمشاهد المصرى والعربى أن يتابع البطولة كلها على شاشة أون من خلال مباريات مصر التفصيلية ومختصرات لكل المباريات الخاصة بتصفيات أفريقيا في كأس العالم .

وأوضح أسامة الشيخ، أن الشركة المتحدة هي من تفاوضت مع الفيفا الفترة الماضية، وما حدث أعطانا دلالة جيدة لأن الحقوق دائما تكون مرتفعة التكاليف وكلما زادت قيمة البطولة ارتفعت التكاليف وكان للكيانات الاقتصادية الكبيرة لها دور كبير، متابعا:"الفيفا عذبنا على أن نحصل على الموافقة وشركة أورا لديهم وعى بأن هذه المشاركة ستفيد الشركة وأصبح لدينا شريك خلال 24 ساعة وأن يساهم بنسبة كبيرة في ثمن حقوق البث، وغدا هناك مؤتمر صحفى سيكون به كشف لشركاء آخرين، وطلب منا أن ننقل مباريات أخرى غير المنتخب المصرى بنفس المواصفات".