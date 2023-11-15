شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 14/ 11/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم، الثلاثاء، الموافق 14/ 11/ 2023 العديد من الأخبار الهامة، جاء أبرزها.. الزمالك يستهدف ضم مدافع النجم الساحلى فى يناير، والزمالك يعرض على أوسوريو جدولة مستحقاته والخواجة يطلب مهلة للتفكير، وترحيب الجنوب أفريقى بيرسى تاو بتمديد تعاقده مع الأهلى بناء على رغبة كولر المدير الفنى.

فريق سلة الأهلي يهزم الزمالك 81 - 66 فى ربع نهائى المرتبط

حسم فريق كرة السلة بالنادى الأهلى مباراته أمام الزمالك 81 – 66 في المباراة التي جرت بينهما بصالة الزمالك، فى إطار ربع نهائي دورى السلة المرتبط، بعد تأهل كلا الفريقين إلى دور الثمانية.

الزمالك يعرض على أوسوريو جدولة مستحقاته والخواجة يطلب مهلة للتفكير

عقد اليوم الثلاثاء أحمد سليمان وحسين السيد وعمرو أدهم أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مطولة مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بالنادي.

أوسوريو يعلن إقامة مؤتمر صحفى للحديث عن تجربته فى الزمالك

أعلن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لفريق الزمالك عن إقامة مؤتمر صحفى بمجرد حصوله على مستحقاته من القلعة البيضاء يكشف فيه كل التفاصيل والأمور الخاصة بتجربته مع الفريق وإنهاء أموره مع النادى بالتراضى.

معتمد جمال يُصعّد جناح هجومى وظهير أيمن لمران الزمالك

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، بتصعيد كل من، محمد صلاح وأيمن الجزار ثنائي فريق الشباب مواليد 2003، للمشاركة في التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعداداً للقاء أبوسليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يستهدف ضم مدافع النجم الساحلى فى يناير

كشفت تقارير صحفية تونسية، اليوم الثلاثاء، عن أن نادى الزمالك يستهدف التعاقد مع قائد فريق النجم الساحلي التونسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة، في شهر يناير.

استاد السلام يقترب من استضافة مباراة الأهلى وميدياما الغانى بفرمان كولر

يفضل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى إقامة مباراة ميدياما الغانى على استاد السلام رافضاً فكرة إقامة المباراة على استاد برج العرب بالإسكندرية.

بيرسى تاو يرحب بتمديد تعاقده مع الأهلى بعد توصية كولر

رحب الجنوب افريقى بيرسى تاو لاعب النادى الاهلى بتمديد تعاقده مع القلعة الحمراء في ظل مشاركته بصورة مستمرة وتألقه مع الفريق.

الأهلى يبدأ خطة تحصين محمد عبد المنعم من الإغراءات الخارجية

استقر مسئولو الأهلى على إنهاء ملف تمديد تعاقد محمد عبد المنعم مدافع الفريق، عقب انتهاء مشاركة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية المقرر لها ديسمبر المقبل.

كولر يُجهّز عمرو السولية للمشاركة فى مباريات الأهلى تدريجياً

يعود عمرو السولية لاعب وسط الأهلي لحسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر خلال الفترة المقبلة بعدما تعافى اللاعب من إصابته الأخيرة.

29 هدفا حصيلة مباريات الجولة الثامنة بدورى المحترفين أسفرت مباريات الجولة الثامنة بدورى المحترفين عن تسجيل 29 هدفا بفارق هدف وحيد عن الجولة الماضية التي سجلت 28 هدفا .

لماذا يواجه منتخب مصر سيراليون فى ليبيريا؟

يتسأل العديد من متابعي كرة القدم عن سبب مواجهة منتخب مصر لنظيره السيراليوني في ليبيريا ضمن منافسات الجولة الثانية بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، رغم أنها مباراة منتخب سيراليون.

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فيتوريا يعقد مؤتمرا صحفيا باستاد القاهرة غدا قبل مواجهة جيبوتي

يعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، مؤتمرا صحفيا في السادسة والنصف مساء غدا الأربعاء على استاد القاهرة للحديث عن مباراة مصر وجيبوتي المقرر لها الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى بتصفيات المونديال.

مؤتمر صحفى للشركة المتحدة وأون تايم سبورت غداً لإعلان نقل مباريات مصر فى تصفيات المونديال

تعقد الشركة المتحدة ومجموعة قنوات أون تايم سبورت مؤتمراً صحفياً في الثالثة من عصر غداً ، الأربعاء، بأحد فنادق الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر للإعلان عن تفاصيل حصول قنوات اون تايم سبورت على حقوق نقل مباريات منتخب مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.