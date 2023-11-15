شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب للمرشحين السابقين: نحن جميعا فى خدمة الزمالك من أجل الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على توجيه الشكر للمرشحين الذين خاضوا الانتخابات الأخيرة، على تلبية الدعوة والحضور اليوم، في إطار تأكيد وحرص المجلس على أنه لا إقصاء لأى فرد أو طرف هدفه خدمة القلعة البيضاء.

وقال حسين لبيب: "نحن جميعًا في خدمة نادي الزمالك من أجل أن يكون في المكانة الأفضل دائمًا"، وأضاف أن الاجتماع هدفه أن يستفيد النادي من الأفكار والمقترحات الخاصة من أبناء الزمالك، للوصول إلى حلول تساعد النادي خلال الفترة المقبلة.

وأشار رئيس مجلس نادي الزمالك إلى أنه خلال عشرة أيام سيتم التواصل مع المرشحين للانتخابات الأخيرة، لمناقشة الاقتراحات المقدمة بخصوص اللجان التي ستكون داخل النادي. واختتم قائلا: "رؤساء اللجان داخل النادي هم المنوطين باختيار الأعضاء وليس مجلس الإدارة".

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب استقبل اليوم المرشحين الذين خاضوا الانتخابات الأخيرة، بناء على الدعوة التي وجهت لهم في إطار تأكيد المجلس على أنه لا إقصاء لأى فرد أو طرف هدفه خدمة القلعة البيضاء.

وحرص مجلس الإدارة على استقبال المرشحين للانتخابات الأخيرة و الترحيب بهم و الاستماع للمقترحات المقدمة من جانبهم للمشاركة في تحمل المسئولية من خلال عمل جماعي منظم يؤسس لمرحلة جديدة، للتأكيد على أن شعار الزمالك أولا هو الحقيقة الواقعة، وأن الزمالك يسع ويحترم الجميع.