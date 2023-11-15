شكرا لقرائتكم خبر بعد مداهمته 11 لاعبا .. شبح الرباط الصليبي يخيم على ملاعب العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعد الإصابات الكابوس الذي يؤرق لاعب كرة القدم المحترف، إذ تؤثر بشكل كبير على مسيرته إذا ما تكررت.

وهناك كثير من الإصابات، من الإصابات العضلية العادية، إلى الإصابات بكسور أو ما شابه،

لكن الإصابة التي تجعل حياة لاعبي كرة القدم أسوأ ما يمكن، هي تلك المتعلقة بالركبة، خاصة الرباط الصليبي، والتي تجعل اللاعب يغيب فترة تراوح بين 6 و9 أشهر، وهو ما يعني ضياع عام كامل من مسيرته.

ويشهد موسم 2023-2024 تزايدا واضحا في الإصابة بالرباط الصليبي، لدرجة وجود تشكيل كامل من اللاعبين الذين تعرضوا لهذا النوع من الإصابة.

ورصد موقع « جول» اللاعبين الذين تعرضوا لإصابة في الرباط الصليبي خلال الموسم الرياضي الحالي.

تيبو كورتوا - ريال مدريد

تعرض صمام أمان ريال مدريد إلى إصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال التدريب الأخير، قبل مواجهة أتلتيك بيلباو في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

ومن المتوقع أن يعود كورتوا إلى حراسة مرمى ريال مدريد في أواخر الموسم، إذا سارت عملية تعافيه بشكل جيد.

بير شورز - تورينو

المدافع الهولندي الشاب كان مراقبا من أندية أوروبية كبرى عدة، بسبب مستواه مع تورينو، لكنه تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة فريقه أمام إنتر في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

ريكو هنري - برينتفورد

الظهير الأيسر لنادي برينتفورد، بدأ الموسم بصورة مثالية مع فريقه، إذ حجز مكانا أساسيا منذ بداية الموسم، لكنه في الجولة الخامسة أمام نيوكاسل، تعرض لقطع في الرباط الصليبي، أنهى موسمه نظريا.

نيمار - الهلال

تلقى نادي الهلال السعودي النبأ الأسوأ في الموسم، بعد تعرض البرازيلي نيمار إلى إصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة منتخب بلاده أمام أوروجواي، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأكد الهلال إصابة نجمه عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، وكشف أن نيمار يعاني قطعا في الرباط الصليبي، والغضروف.

الإصابة التي تعرض لها نيمار ستجعله يغيب عن الملاعب 9 أشهر، مما يعني أن موسمه مع الهلال قد انتهى، وجاءت الإصابة بعد توقيعه للهلال بـ63 يوما، لعب فيها 5 مباريات، سجل فيها هدفا واحدا، وصنع 3 أهداف.

إيفان بيريشيتش - توتنهام

أعلن توتنهام في سبتمبر الماضي، تعرض إيفان بيريشيتش لإصابة «معقدة» في الركبة أثناء التدريبات.

اللاعب الكرواتي المخضرم كان قطعة مهمة في خطط أنجي بوستيكوجلو مدرب «سبيرز» الجديد، لكن الإصابة حرمته من الاعتماد على خدمات بيريشيتش الذي يجيد اللعب في الجناح أو الظهير الأيسر.

إيدير ميليتاو - ريال مدريد

مدافع ريال مدريد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال المباراة الأولى في الموسم أمام أتلتيك بيلباو، بعد أقل من 48 ساعة على إصابة كورتوا.

وتشير كل التقارير إلى أن حالة ميليتاو تتحسن بشكل ملحوظ، بالنظر إلى أن غضروف الركبة لم يتعرض لإصابة، ومن المحتمل رؤيته يعود إلى الملعب بشكل أسرع من المتوقع.

عبد الله عطيف - الأهلي

انضم عبد الله عطيف إلى الأهلي قادما من الهلال في صيف 2023، بصفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع «الزعيم»، لكن مسيرة عطيف مع «الراقي» تضررت مبكرا.

وتعرض عطيف لقطع في الرباط الصليبي في سبتمبر الماضي، وهي المرة الثالثة في مسيرته التي يتعرض فيها لهذه الإصابة.

أحمد شراحيلي - الاتحاد

تلقى نادي الاتحاد السعودي ضربة قوية بعد الإعلان عن إصابة مدافعه أحمد شراحيلي بقطع في الرباط الصليبي، بعد الفوز على الفتح في الجولة السابعة من دوري روشن 2023-2024.

نادي الاتحاد كشف عبر حسابه على منصة «إكس» أن شراحيلي يجري جراحة الرباط الصليبي في العاصمة البريطانية لندن، بعد توصية أحمد حجازي مدافع الفريق الذي تعرض للإصابة نفسها نهاية الموسم الماضي.

إميليانو بوينديا - أستون فيلا

تعرض اللاعب الأرجنتيني لإصابة في التاسع من أغسطس، قبل انطلاق الجولة الأولى من موسم الدوري الإنجليزي، إذ وصفت الإصابة بأنها «إصابة كبيرة في الركبة» خلال التدريبات.

كايو هنريكي - موناكو

تعرض كايو هنريكي، نجم نادي موناكو، والذي يجيد اللعب في مركز الظهير والجناح، إلى إصابة بقطع في الرباط الصليبي في سبتمبر الماضي.

وتعرض كايو للإصابة أمام نيس في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي، ورغم ذلك ظل في الملعب لـ30 دقيقة قبل تغييره، لكن لم يتم الكشف عن خطورة الإصابة إلا بعد إجراء مزيد من الاختبارات.