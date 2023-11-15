ريال مدريد يرمي الكرة في ملعب كيليان مبابي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت تقارير صحفية فرنسية عن تغيير نادي ريال مدريد سياسته بشأن التعاقد مع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، مشيرة إلى أن حلم النادي الإسباني ما يزال قائما، لضم قائد منتخب فرنسا، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأصدر ريال مدريد بيانا رسميا في الأيام القليلة الماضية، نفى من خلاله وجود أي مفاوضات بين النادي وكيليان مبابي، قبل أن تخرج تقارير صحفية، تؤكد أن النادي تراجع عن فكرة ضم الفرنسي خلال صيف 2024.

لكن شبكة «RMCSport» الفرنسية قالت في تقرير لها أمس، إن ريال مدريد لم يتخل عن حلمه في التعاقد مع مبابي، ولكن النادي قرر اتباع نهج مختلف.

وأوضح التقرير أن ريال مدريد ألقى بالكرة في مرمى قائد منتخب فرنسا، وينتظر منه اتخاذ الخطوة الأولى، منذ خيبة الأمل التي وجهها لإدارة النادي في صيف 2022، حين قرر تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

ونقلت الشبكة الفرنسية رسالة أحد المسؤولين داخل ريال مدريد، حيث قال «إذا أراد مبابي أن يأتي فليقم بالمهمة»، في إشارة واضحة إلى أن النادي لن يتحرك لضم اللاعب، إلا من خلال رسالة مباشرة يؤكد فيها النجم الفرنسي رغبته في الانتقال إلى «سانتياغو برنابيو».

وينتهي عقد مبابي الجديد مع ناديه الفرنسي في 30 يونيو المقبل، مما يعني أن اللاعب صاحب الـ24 عاما سيصبح قادرا على التفاوض والتوقيع مع أي نادٍ آخر، بداية من 1 يناير 2024، وذلك بعد رفضه تفعيل بند التمديد لموسم آخر، خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضي.

وسبق لمبابي أن أكد رغبته في مغادرة سان جيرمان «مجانا» بنهاية عقده الحالي، لكن إدارة النادي الفرنسي رفضت الفكرة جملة وتفصيلا، لتخير المهاجم صاحب الـ24 عاما ما بين تجديد العقد أو الرحيل بشكل فوري، من أجل تحقيق استفادة مالية من بيع بطاقة اللاعب.

ويتنافس على ضم مبابي إلى جانب ريال مدريد فريقا ليفربول الإنجليزي، وبايرن ميونخ الألماني والذي اعترف مدربه توماس توخيل، أنه مستعد للذهاب إليه من أجل اصطحابه إلى ميونخ.